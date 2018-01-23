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اقتصاد وأسواق
خالد علي يتصدر تويتر ومطالبات بانسحابه
الثلاثاء 23 يناير 2018 04:42 م
خالد علي
أخر الأخبار
خالد علي
سلوى عثمان
فى ساعات قليلة اليوم الثلاثاء، وصل هاشتاج " #خالد_على " للمركز الثاني ضمن أعلى التغريدات على موقع "تويتر"
وكانت التغريدات تطالب على بالانسحاب من السباق الرئاسي ، بعد إعلان " القيادة العامة للقوات المسلحة " مخالفة الفريق سامي عنان للقانون العسكري ومثوله للتحقيق نظرا لقيامه بالاعلان عن ترشحهه الرئاسة دون الحصول على تصريح بذلك .
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