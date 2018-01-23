حقيقة انسحاب خالد علي من الانتخابات الرئاسية

خالد علي طريق لبكره شعار الحملة

سلوى عثمان



نشرت أحد صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبرا يفيد بانسحاب المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي وحملت اسم الصفحه اسم المرشح، وهو ما تم نفيه تماما من جانب الحملة



ومع انتشار هذا البيان المجهول أعلن أعضاء الحمله الانتخابيه لعلي عن كذب هذا البيان جمله وتفصيلا وعدم معرفتهم بالقائمين على هذه الصفحة.



وعلى الصعيد ذاته، أعلن خالد البلشي المتحدث باسم الحملة، أن هناك اجتماعا للحملة سيبدأ بعد سويعات، وسيتم فيه بحث كل الأوضاع المحيطه بالانتخابات وأيضا سيعلنوا عن موقفهم مما جرى مع المرشح الرئاسي سامي عنان، من القبض عليه وتحويله للقضاء العسكري



