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استثمار
لماذا وصلت معدلات التضخم إلى الذروة؟.. صندوق النقد يوضح
الثلاثاء 23 يناير 2018 03:22 م
التضخم
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التضخم
يسجل رقما أحاديا فى 2019
هاجر عمران وسمر السيد
قال صندوق النقد الدولى إن معدلات التضخم وصلت ذروتها فى يوليو الماضى وسجلت نحو 35% عاكسة كل من انخفاض قيمة الجنيه والزيادات في أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة، ومن حينها بدأت فى تسجيل مؤشرات معتدلة بدعم من تشديد موقف السياسة النقدية.
وتوقع الصندوق في تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية للاقتصاد المصري الصادر اليوم، أن ينخفضالتضخم إلى نحو 12% فى يونيو 2018 حتى يصل إلى أرقام أحادية بحلول عام 2019.
وفى إطار متصل، أكد الصندوق أن التعويم ساعد على اختفاء السوق الموازية للدولار وزيادة تدفقات رؤوس الأموال كما أن الاحتياطات الدولية سجلت أرقاما تغطى احتياجات السلع والخدمات من الواردات مدة 5 شهور.
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