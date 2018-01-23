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استثمار
صندوق النقد بعد المراجعة الثانية: الاقتصاد المصرى ينتعش.. والثقة تعود
الثلاثاء 23 يناير 2018 03:20 م
صندوق النقد الدولى
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صندوق النقد الدولى
4.8% نموا متوقعا مع نهاية العام و6% فى الأجل المتوسط
هاجر عمران وسمر السيد
قال صندوق النقد الدولى إن الاقتصاد المصرى بدأ ينتعش ويستعيد الثقة بعد نحو عام من بدء برنامح الإصلاح المصرى الطموح الذي تم الاتفاق عليه للحصول علي قرض الـ 12 مليار دولار، مشيرا إلى أن البرنامج لعب دورا حاسما في استقرار الاقتصاد.
وأضاف الصندوق في تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية للاقتصاد المصري الصادر اليوم أن السلطات المصرية اتبعت خلال عام 2015 - 2016، سياسة طويلة الأمد وغير قابلة للاستدامة أدت إلى انخفاض النمو والاستثمار مما أدي لارتفاع الدين الحكومي العام وارتفاع سعر الصرف، وزيادة العجز في الحساب الجاري، وانخفاض الاحتياطيات الدولية.
وأكد الصندوق أن آفاق الاقتصاد في مصر مواتية، كما أن السلطات تحافظ على اتباع سياسات حذرة وحكيمة للاقتصاد الكلى وهو ما يؤدى إلى تعزيز النمو وانتعاش الناتج المحلي الإجمالى.
وقال التقرير إن النمو ارتفع من 3.5% فى العام المالى 2015/2016 إلى 4.2% في 2016/2017، ومن المتوقع أن يواصل الزيادة إلى 4.8% في 2017/2018 و6% في الأجل المتوسط.
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