EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
مراجعة صندوق النقد للاقتصاد المصري.. تأجيل مناقشات قانون البنوك 6 أشهر
الثلاثاء 23 يناير 2018 03:19 م
صندوق النقد
أخر الأخبار
صندوق النقد
المركزي التزم بالتخلص بهدف عدم التوسع في الودائع.. ومعايير المراجعة
هاجر عمران وسمر السيد
قال صندوق النقد الدولى إن مصر حددت 30 يوينو المقبل موعدا لرفع مسودة قانون البنوك إلى مجلس الوزراء، بدلا من 31 ديسمبر الماضى وهو الهدف الذى لم يتحقق حتى الآن.
وأضاف صندوق النقد في تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية للاقتصاد المصري أن قانون البنوك يستهدف عزيز وتحديث الإطار التشريعى الذى يحكم البنك المركزي.
وكان اتحاد بنوك مصر قد أبدى اعتراضه على عدد من المواد الخلافية بمشروع تعديل قانون البنوك، إذ طالب في اجتماعه الذي نشرت المال نص مذكرته، بضرورة إلغاء المادة 109 من مشروع القانون، والتي يسفر تطبيقها عن استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين، وحرمان القطاع المصرفي من خبراتهم كما أنها تؤثر سلبا على صلاحيات الجمعية العامة ومجالس إدارات البنوك، ولم تصدر حتى الآن نسخة رسمية بشأن تعديلات قانون الجهاز المصرفي.
وفي سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي إن السلطات المصرية التزمت بوضع خطة متوسطة الأجل للتخلص من ودائع البنك المركزى فى فروع البنوك المصرية بالخارج، خلال 30 سبتمبر الماضى وهو الأمر الذى يساعد على تقوية إدارة الاحتياطى الأجنبى.
وقال إن الخطة تشمل عدم وضع أي أموال جديدة في البنوك، والحفاظ على إجمالي الودائع دون مستوى نهاية أبريل البالغ 5.4 مليار دولار.
وأوضح صندوق النقد الدولي إن السلطات المصرية التزمت أيضا باعتماد سياسة جديدة لاختيار وتعيين مدقق خارجي خلال 30 سبتمبر الماضى بهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة لدى البنك المركزى وهو الهدف الذى وضعته فى وقت سابق.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا