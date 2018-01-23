مراجعة صندوق النقد للاقتصاد المصري.. تأجيل مناقشات قانون البنوك 6 أشهر

المركزي التزم بالتخلص بهدف عدم التوسع في الودائع.. ومعايير المراجعة





هاجر عمران وسمر السيد

قال صندوق النقد الدولى إن مصر حددت 30 يوينو المقبل موعدا لرفع مسودة قانون البنوك إلى مجلس الوزراء، بدلا من 31 ديسمبر الماضى وهو الهدف الذى لم يتحقق حتى الآن.

وأضاف صندوق النقد في تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية للاقتصاد المصري أن قانون البنوك يستهدف عزيز وتحديث الإطار التشريعى الذى يحكم البنك المركزي.

وكان اتحاد بنوك مصر قد أبدى اعتراضه على عدد من المواد الخلافية بمشروع تعديل قانون البنوك، إذ طالب في اجتماعه الذي نشرت المال نص مذكرته، بضرورة إلغاء المادة 109 من مشروع القانون، والتي يسفر تطبيقها عن استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين، وحرمان القطاع المصرفي من خبراتهم كما أنها تؤثر سلبا على صلاحيات الجمعية العامة ومجالس إدارات البنوك، ولم تصدر حتى الآن نسخة رسمية بشأن تعديلات قانون الجهاز المصرفي.

وفي سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي إن السلطات المصرية التزمت بوضع خطة متوسطة الأجل للتخلص من ودائع البنك المركزى فى فروع البنوك المصرية بالخارج، خلال 30 سبتمبر الماضى وهو الأمر الذى يساعد على تقوية إدارة الاحتياطى الأجنبى.

وقال إن الخطة تشمل عدم وضع أي أموال جديدة في البنوك، والحفاظ على إجمالي الودائع دون مستوى نهاية أبريل البالغ 5.4 مليار دولار.

وأوضح صندوق النقد الدولي إن السلطات المصرية التزمت أيضا باعتماد سياسة جديدة لاختيار وتعيين مدقق خارجي خلال 30 سبتمبر الماضى بهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة لدى البنك المركزى وهو الهدف الذى وضعته فى وقت سابق.



