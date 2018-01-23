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سيـــاســة
الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر تطالب بمحاكمة عنان
الثلاثاء 23 يناير 2018 03:12 م
سامى عنان
أخر الأخبار
سامى عنان
سلوى عثمان
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب برئاسة النائب احمد حلمى الشريف رئيس الهيئة ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تاييدها التام لبيان القوات المسلحة الباسلة بشان المخالفات الجسيمة التى ارتكبها الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الذى كان يعتزم خوض السباق الرئاسى
وطالب النائب احمد حلمى الشريف بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد سامى عنان ومحاكمته فى أسرع وقت حتى يكون عبرة لغيره خاصة بعد ارتكابه لواقعة تزوير محرر رسمي لخوض الانتخابات الرئاسية
وتساءل : "كيف لمرشح ان يبدأ أولى خطوات السباق الرئاسى بتزوير فى أوراق رسمية ونأتمنه على دولة كبيرة فى حجم ومكانة مصر
واتهم " الشريف " جميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم جماعة الاخوان الارهابية المارقة اضافة الى الدول الراعية والممولة للارهاب والارهابيين بدعم سامى عنان لخوض السباق الرئاسى مؤكدا انه لابديل عن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى رئاسة مصر لفترة رئاسية ثانية لانه الاقدر على الحفاظ على الامن القومى المصرى والخليجي والعربى والأقدر على مواجهة الارهاب بجميع صوره واشكاله والأقدر على استكمال الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى حققها لمصر وشعبها
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