المصريين الأحرار تعلن تأييدها لبيان القوات المسلحة بشأن عنان

سامي عنان يعلن ترشحه

ياسمين فواز:



أصدرت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار برئاسة النائب علاء عابد بيانا مقتضبا منذ قليل اعلنت تأييدها للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن المخالفات والجرائم الموجهة للفريق سامي عنان مرشح الانتخابات الرئاسية.



كان التلفزيون المصرى أذاع اليوم الثلاثاء بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة ، اكدت فيه أن سامى عنان لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح فى انتخابات الرئاسة، الأمر الذى يمثل مخالفة قانونية تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.



وفى إطار استعراض بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، للمخالفات التى تورط فيها سامى عنان، قال إنه "ارتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، بما يفيد بإنهاء خدمته فى القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".