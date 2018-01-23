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الآثار تقيم معرضا للصور بدار الأوبرا غداً
الثلاثاء 23 يناير 2018 02:36 م
وزير الآثار بالأقصر
أخر الأخبار
وزير الآثار بالأقصر
دعاء محمود
تقيم إدارة التنمية الثقافية بوزارة الآثار مساء غد الأربعاء بدار الأوبرا المصرية معرضا للصور الفوتوغرافية لعدد من القصور الأثرية هي نتاج أعمال المصورين الذين شاركوا في مسابقة "فناني القصور" والتي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي.
وتشمل هذه الصور قصور محمد علي بشبرا وركن فاروق والمانسترلي ومحمد على بالمنيل والبارون و السكاكيني.
وأوضحت د. رشا كمال مدير عام العلاقات الثقافية والتواصل المجتمعي أن المعرض سوف يساهم بشكل كبير في إلقاء الضوء على القصور الأثرية ويجذب الناس لزيارتها، الأمر الذي يأتي في إطار حرص الوزارة على جذب مختلف الفئات العمرية والمجتمعية على زيارة المباني والمواقع الأثرية بما يتيح لهم فرصة التعرف على تاريخهم وحضارتهم.
هذا ومن المزمع أن تشهد الفترة القادمة إستضافة عدد من المحافظات لهذا المعرض كنوع من الترويج لزيارة القصور.
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