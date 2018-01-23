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اقتصاد وأسواق
رويترز تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.2 %
الثلاثاء 23 يناير 2018 02:11 م
وكالة رويترز
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وكالة رويترز
خالد بدر الدين:
أظهر استطلاع لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري سينمو 4.2 % في السنة المالية الحالية، وهو أقل من توقعات الحكومة بنمو بين 5.3 و5.5 % .
وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 اقتصاديا معدل نمو 4.2 % في السنة المالية (2017-2018 ) و4.5 % في العام التالي، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.6 % في السنة المالية (2019-2020).
وقالت نادين جونسون الاقتصادية في "إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس" : "تحسنت آفاق النمو الاقتصادي إذ أثمرت جهود الإصلاح، تشمل المحركات الرئيسية نموا قويا للصادرات الفعلية مع تحسن القدرة على المنافسة، واستمرار الاستثمار في مصر".
وفي أحدث استطلاع لرويترز توقع اقتصاديون في المتوسط، أن تبلغ نسبة التضخم في المدن 25.4 % في السنة المالية الحالية، ارتفاعا من 23.3 % فى التوقعات السابقة، وتوقع اقتصاديون أن تنخفض إلى 15.8 % في 2018-2019 وإلى 12.6 % في العام التالي.
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