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عبير سعد عميداً لكلية التمريض بجامعة القاهرة
الثلاثاء 23 يناير 2018 01:32 م
عبير سعد عميداً لكلية التمريض بجامعة القاهرة
أخر الأخبار
عبير سعد عميداً لكلية التمريض بجامعة القاهرة
المال - خاص
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتورة عبير سعد زغلول عميداً لكلية التمريض بجامعة القاهرة، لمدة ثلاث سنوات، وكانت تشغل منصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة العميدة الجديدة، متمنياً لها التوفيق والسداد في النهوض بالكلية على المستوى التعليمي والبحثي والإداري في إطار الخطة الإسترتيجية للجامعة.
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