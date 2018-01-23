استقرار أسعار اللحوم.. و26 جنيهًا للدواجن

5 منافذ وسيارات متنقلة لبيع اللحوم ببورسعيد

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق المحلية عند 26 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو و35 للبلدى، و45 للرومى، و40 للبط، و36 لطبق البيض.



كما استقرت اللحوم لتتراوح بين 105 و125 لكيلو الكندوز و130 للضانى، و135 للبتلو.



واستقرت أسعار الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوح الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.







