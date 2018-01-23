رجب حميدة يستقيل من مصر العروبة ويهاجم عنان

سامي عنان ورجب هلال حميدة

سلوى عثمان



أعلن رجب هلال حميدة ، أمين عام لجنة السياسيات بحزب " مصر العروبة " خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم ، أسباب استقالته من منصبه بالحزب ، وأيضا موقفه من ترشح المرشح الرئاسي سامي عنان، مؤسس الحزب.



وأكد حميدة على أن المؤمرات التى تحاك ضد مصر تستعى الجميع للاصطفاف الوطني.



وأضاف " فعندما يكون جسد الوطن مستهدفا فلا بد من أن نكون خلف رجل واحد، وأنا لا أستطيع العيش بعيدا عن الحياة العامة، أنا أحمل على ظهرى هموم الوطن الذى أفخر بالانتماء له " .



وعن تجربته داخل حزب " مصر العروبة قال حميدة "حطت رحالى فى حزب مصر العروبة وبحثوا عنى لأكثر من شهرين وأرسلوا لى رسائل متعددة ، وعندما قابلت الفريق عنان وقلت له لا أعرفكم وهناك تحفظات بشأن اتهامى فى موقعة الجمل المعروفة، وهو اتهام فيه ظلم وبهتان، ومعنا فى القاعة الدكتور علاء الدين شاهد على تلك المرحلة الدقيقة، وجاءنى سامى عنان وقالى لى أعرف عنك كل شىء، وأنت ظُلمت، ولم يكن لك إلا أن تكون بيننا فى هذا الحزب، ووافقت على ذلك بعد مناقشات طويلة، وكنت مطلوبا لا طالبا، ومن ثم كنت على قناعة بأنه لا بد من تعدد الأصوات، بشرط أن تكون أصواتا وطنية تعمل لصالح مصر".



وقال حميدة أن "مصر العروبة" لم يُحسن العمل السياسى، لكونه حزبا وليدا، كما لم يكن يتيح لأعضائه العمل بحرية وجدية واحتراف سياسى، ولكنه حاول إصلاح الأمور باعتباره من الاشخاص المشتغلة بالعمل السياسى يتمنى أن تكون هناك حياة حزبية تقوم على آليات ديمقراطية وبناء مؤسسى وشعبى حقيقى وسليم ، وأعلن أنه وجد تهميش واضح لقيادات الحزب



وأضاف : متابعا: "اسألوا المستشار حسين خليل ابن الغربية، ومحمد فرج أمين الشباب، لماذا تركا الحزب، لكننى بقيت على قناعة أنه يمكن إصلاح الوضع، وتعاملت بشرف وأمانة وتجرّد، لست موظفا عند أحد، ولست ممن يحصلون على بدلات من أحد، ولا يستطيع أحد المزايدة على " .



وتابع حميدة أن أسباب الاستقالة جاءت عندما تعرض الفريق عنان لمساءلات صحفية وإعلامية ، وأضاف أنه عند سؤاله عن هذه الحملة قال أنها غير مبررة ، كما تم سؤاله عن ترشح عنان فقلت إنه لم يعلن حتى الآن ، لكنه يري أن هذا الحلم يراوده .



وأوضح أنه عندما قال هذا الكلام وتم تناقلته وسائل الإعلام ، وأيضا وطلبته قنوات مكملين والشرق والجزيرة أكد أنه لم يكن إلا متحدثا بالأمانة والصدق عن رئيس مصر .



وأضاف " هنا فى هذه اللحظة تواصل معى عنان غاضبا، فقلت له لماذا تغضب؟ نحن نعمل فى السياسة، وكنت أرد بصفتى أمينا عاما للحزب، وقال لى أنت تتعجل، انتظر وكل شىء سيأتى فى وقته، ثم بعد ذلك وصلنى أنه تعرض لمضايقات، لا أعرف حقيقتها الآن، وجاء الوقت الذى صدر فيه بيان عن الحزب بأن الهيئة العليا اجتمعت واختارت سامى عنان مرشحا، وأنه وافق على ذلك، وهذا لم يحدث "



وأكد حميدة على أنه علم ببيان ترشح عنان من الإعلام وهو أمين عام لجنة السياسات ، وتحمل ذلك ، وتواصل الإعلام معه أوضح لهم أنه قرأ البيان مثلهم ، كما تواصل مع أمين عام الحزب الذى أخبربه أنه فعلا كتب هذا البيان .



وقال حميدة فى نهاية المؤتمر " الفريق سامى عنان تحدث معى عبر واتساب، ووجدت أنه يستعين بآخرين من خارج الحزب، ويهمش كل القيادات، واختار حازم حسنى وهشام جنينة ليكونا نائبين له، رغم أن الدستور لا يبيح هذا الأمر من الأساس " .

