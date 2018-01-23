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القوات المسلحة تهنئ الداخلية بعيد الشرطة
الثلاثاء 23 يناير 2018 11:32 ص
الفريق اول صدقى صبحى
أخر الأخبار
الفريق اول صدقى صبحى
بدور إبراهيم
بعـث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25/1/2018 جاء فيها
السيد اللواء مجدى عبد الغفار
وزير الداخلية
يسعدنى ان ابعث اليكم والى رجال هيئه الشرطة البواسل بأصدق ايات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة فى مدينة الاسماعيلية وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطانى دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية.
ورجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم ورجال هيئة الشرطة البواسل بهذه المناسبة الوطنية الخالدة ، يؤكدون اعتزازهم بالدور العظيم الذى يضطلع به رجال هيئة الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على امن وامان المواطنين بكل الصدق والاخلاص والتفانى . كما يذكرون بكل الفخر والاعتزاز تضحيات وبطولات ذلك الجيل من رجال الشرطة فى مثل هذا اليوم من عام 1952 ميلادى دفاعا عن حرية الإرادة والكلمة الوطنية ، مجسدين عظمة شعب مصر وكفاحه ونضاله فى سبيل الحرية والاستقلال.
رعى الله مصر وشعبها العظيم وايدها دائما بنصره لتظل راياتها مرفوعة امد الدهر
وكل عام وانتم بخير ،،،
كمـا بعـث الفريـق محمد فريد رئيـس أركـان حـرب القـوات المسلحـة ببرقيـة تهنئـة مماثلـة للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخليه بهذه المناسبة.
وزارة الداخلية
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