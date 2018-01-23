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بورصة وشركات
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء
الثلاثاء 23 يناير 2018 11:09 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
المال - خاص
تباينت أداء مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب مقابل مبيعات أجنبية.
وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، هبط المؤشر الرئيسي "egx30" 0.47% إلى مستوى 15171 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.45% إلى 841 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً 0.17% إلى 2016 نقطة.
جدير بالذكر أن البورضصة سجلت هبوطاً جماعياً أمس، إذ تراجع المؤشر الثلاثيني 0.63 % عند مستوى 15243 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.17% إلى 838 نقطة، وامتد الانخفاض إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.54% عند مستوى 2012 نقطة.
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