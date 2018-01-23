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اقتصاد وأسواق
بتروجاس تنهى 4 مشروعات تخزين بوتاجاز بالإسكندرية
الثلاثاء 23 يناير 2018 10:52 ص
البوتاجاز
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البوتاجاز
نسمة بيومى
تكثف شركة الغازات البترولية «بتروجاس»، من عملها للانتهاء من 4 مشروعات تخزين جديدة فى محافظة الإسكندرية، بطاقة إجمالية 4800 طن.
قال عادل الشويخ، رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية «بتروجاس»، إن 4 مستودعات تدخل الخدمة بالتتابع، الانتهاء منهم خلال النصف الأول من العام الجارى.
لفت الشويخ إلى أن الشركة انتهت من 3 مشروعات مماثلة بالإسكندرية، بطاقة 1200 طن للمشروع الواحد.
يشار إلى أن الشركة أنهت 4 مشروعات لتخزين البوتاجاز فى محافظة سوهاج، بطاقة إجمالية تبلغ 6400 طن، وتستورد مصر %50 من جملة استهلاكها من البوتاجاز، الذى يتجاوز 4 ملايين طن سنويا، بفاتورة شهرية تبلغ 120 مليون دولار.
بحسب تصريحات وزارة البترول، تبلغ السعات التخزينية للبوتاجاز بمصانع التعبئة 82 ألف طن، بخلاف السعات التخزينية بالحقول ومعامل التكرير، التى تبلغ 55 ألف طن، لتصل إجمالى السعات التخزينية للبوتاجاز إلى 137 ألف طن.
البترول
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