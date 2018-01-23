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سيــارات
انطلاق 5 علامات سيارات و26 طرازاً حديثة العهد بالسوق المصرية
الثلاثاء 23 يناير 2018 10:47 ص
فولكس فاجن تي روك
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فولكس فاجن تي روك
كتب ــ شريف عيسى:
أظهر مسح أجرته «المال»؛ على شركات وكلاء السيارات، استعدادهم لطرح ما يقرب من 26 طرازًا جديدًا، وتقديم 5 علامات تجارية خلال العام الجارى، فى محاولة لدفع السوق على النمو، بعد حالة الركود التى عانها خلال العام الماضى، التى تسببت فى تراجع مبيعات الملاكى، بنسبة تصل إلى %40 وفقاً لتقديرات «أميك».
أشار خبراء السوق إلى أن الطرازات، والعلامات الجديدة، تخلق تنوعًا وتنافسية أمام المستهلك، راهنين نجاحها بالسياسات التسويقية والتسعير العادل.
توقع الخبراء أن تلقى العلامات والطرازات الفارهة نجاحاً، لا سيما أن الفئة المستهدفة من تلك الطرازات تسعى للمواصفات والإمكانات الجديدة، دون النظر عن سعرها.
أشار أحمد الجوهرى، مدير مبيعات الشركة المتحدة لتجارة السيارات- إحدى شركات مجموعة القصراوى- إلى أن قدرة العلامات التجارية أو الطرازات الجديدة المتوقع طرحها فى خلق دفعة قوية فى سوق السيارات مرهون بالتسعير العادل الملائم لمستويات الدخول المتوسطة.
أوضح أن وكلاء السيارات لجأوا فى بداية العام إلى احداث زيادات سعرية فى بعض الطرازات، ما يدعم الاتجاه أن الطرازات أو العلامات التجارية الجديدة تكون مرتفعة، مقارنة بالطرازات المنافسة لها.
توقع الجوهرى أن يقبل الوكلاء على طرح طرازات جديدة خلال الربع الثانى، لا سيما أن الربع الأول لن يشهد نمواً فى أداء مبيعاته فى ظل استمرار بيع موديلات 2017، وبدء الانتخابات الرئاسية، ما يضعف فرص نمو أداء السوق.
توقع أن تظهر النتائج الإيجابية للطرازات والعلامات التجارية بداية من الربعين الثالث والرابع، على غرار العام الماضى.
أشار إلى أنه بات من المستحيل أن تعود مبيعات السوق إلى سابق عهدها، فى إشارة إلى مبيعات 2014، التى بلغت إجماليها ما يقرب من 293 ألف وحدة، لا سيما مع تراجع القوة الشرائية للجنيه، وارتفاع معدلات التضخم.
أكد حسن إسكندرانى، مدير تسويق هوندا بالنيل للتجارة والهندسة ـ إحدى شركات مجموعة الفطيم- أن سوق السيارات يستعد لطرح العديد من الطرازات والعلامات الفارهة والشعبية، التى تمثل أهمية كبيرة فى خلق تنافسية فى سوق عانى من الركود، متوقعاً أن تسفر العلامات والسيارات الجديدة فى خلق النمو بالمبيعات بنسبة بين %10 إلى %15.
رهن نجاح أى علامة أو سيارة جديدة تطرح خلال العام الجارى، بعدد من العوامل، أبرزها السياسية التسويقية، والتسعيرية التى تتبع، موضحًا أن العلامات التى تطرح أو يعاد طرح طرازاتها بالسوق المحلية، استحوذ عليها من شركات قوية، وبالتالى فمن المتوقع أن تبذل المزيد من الجهود فى تسويقها، وتسعيرها، بما يسمح باستقطاب شرائح جديدة من العملاء.
تطرق إلى العلامات الفارهة التى من المتوقع أن تعلن عن توافر طرازاتها بالسوق المحلية، المتوقع أن تلاقى نجاحاً كبيراً، لا سيما مع سعى شريحة من المستهلكين لاقتنائها نظراً لأن قيمتها ملائمة لأسعارها.
بين إسكندرانى، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصرى على مدار العام الجارى تحسنًا ملموسًا، لا سيما بعد إصدار قانون الاستثمار، والتوقعات التى تشير إلى تحسن احتياطى البنك المركزى من النقد الأجنبى، وترقب موعد بدء عمليات تصدير الغاز من حقل ظهر، وتحسن بنية الاقتصاد والصناعة والتجارة، التى تنعكس بطبيعة الحال على قطاع السيارات، سواء تجميع محلى أو استيراد.
قال محمد جمال، مدير عام شركة IFG، وكلاء زوتى وغيرها من العلامات الصينية، إن تقديم طرازات جديدة يسهم فى تحريك «المياه الراكة» بسوق السيارات، الذى يعانى من التراجع منذ عاميين منذ، إعلان تحديد حدود قصوى للإيداعات الدولارية، حتى تحرير اسعار الصرف.
أشار إلى أن الطرازات والعلامات التجارية الجديدة، التى من المتوقع تقديمها للمستهلك على مدار العام الجاري، تستهم فى خلق منافسة، ما يدعم توقعات الخبراء التى تشير إلى تحسن السوق، وقدرته على على تجاوز حالة الهبوط التى أصابت المبيعات الإجمالية.
أوضح أن طرح طرازات لعلامات تجارية جديدة يدفع السوق إلى منافسة شرسة، فى العديد من فئات السيارات، لا سيما العائلية، والرياضية المتعدة الاستخدمات«suv»، التى تستحوذ على النسبة الأكبر من مبيعات السوق المصرية.
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