ربط محولات حدائق أكتوبر وطامية بالشبكة القومية للكهرباء

الشبكة القومية للكهرباء

عمر سالم



طرحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مناقصة على الشركات المحلية، لتوريد أجهزة الاتصال، وربط محطتى محولات حدائق أكتوبر، وطامية، بالمحطات الأخرى، والشبكة القومية للكهرباء، بنظام تسليم المفتاح.



قال جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية فى تصريح لـ«المـال»، إن الشركة طرحت المناقصة لربط محطة حدائق أكتوبر بقدرة 220/66/22 كيلو فولت، ومحطة طامية، بمحافظة الفيوم 220/66/11 كيلو فولت، وتصل قيمة كراسة الشروط إلى 5000 جنيه.



أشار إلى أن شركة إيجيماك انتهت من تنفيذ محطتى المحولات، بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه، من المقرر استلام العروض الفنية والمحلية الخاصة بالمناقصة خلال 6 مارس المقبل، على أن يقدم المتنافس خطاب ضمان ابتدائى بقيمة 400 ألف جنيه، لصالح المصرية لنقل الكهرباء.



أضاف أن المحطتين ضمن خطة وزارة الكهرباء الخمسية 2017/2022، لتطوير الشبكة القومية؛ حتى تستطيع استيعاب قدرات كبرى، وتبلغ قدرة الشبكة 32 ألف ميجا وات، وتعمل الوزارة على زيادتها إلى 35 ألف ميجا وات؛ لمواجهة الطلب المتزايد خلال فترات الصيف.



طرحت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، مناقصة على الشركات المتخصصة فى مجال تنفيذ أعمال تمديدات الشبكات الكهربائية، وتركيب المهمات الكهربائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، على أن تتلقى العروض الخاصة بالمناقصة فبراير المقبل.



قال مدحت فودة، رئيس الشركة فى تصريح لـ«المال»؛ إن الشركة طرحت مناقصة جديدة على عدد من المؤسسات، لتوريد أكثر من 100 كشك كهرباء، ومحولات جهد منخفض، والتوريد خلال العام الجارى ضمن خطة الشركة.



أشار إلى أن تلك المحولات تأتى ضمن الخطة التوسعية للشركة، وتنفذ أكثر من 1000 كشك كهرباء، خلال العام الحالى لتوسعة الشبكة الحالية، تمتلك الشركة 35 ألف محول كهرباء، تسعى لزيادتها فى إطار خطة الشركة، لتوسعة الشبكة وتطويرها بصعيد مصر خلال الفترة المقبلة.



من المقرر أن تضخ شركة مصر الوسطى للكهرباء، استثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه، خلال العام المالى الجديد الحالى، وتنشئ خطوطا هوائية على مساحة 120 كم، بهدف تغطية الأماكن النائية، غير المرتبطة بالشبكة القومية، كما تقوم بزيادة القدرات الخاصة بالشبكات الخاصة بها إلى 3000 ميجا وات، خلال الصيف المقبل، مقابل 2300 ميجاوات حمل أقصى الصيف الماضى.