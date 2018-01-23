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سيــارات
عز العرب تخطط لترويج 3 موديلات من أستون مارتن
الثلاثاء 23 يناير 2018 10:41 ص
أستون مارتن1
أخر الأخبار
أستون مارتن1
شريف عيسى
تخطط مجموعة عز العرب، لطرح 3 طرازات جديدة من العلامة الإنجليزية الفارهة إستون مارتن خلال النصف الأول من العام الجارى.
قال محمد فاخورى، رئيس قطاع إستون مارتن بالمجموعة، إن الطرازات هى DB11 المدعومة بمحرك سعة 4 لتر، ثمانى الاسطوانات، المقرر طرحها خلال فبراير المقبل، وطراز Vantage، وDB11 Volente، مقرر طرحهما خلال أبريل.
أشار إلى أن طرح الطرازات الثلاثة يسهم بشكل فعال فى دفع حركة مبيعات العلامة التجارية، لا سيما مع طرح محركات جديدة من ثمانى اسطونات، بعد أن باتت إستون مارتن قادرة على منافسة طرازات رياضية، تتبع علامات تجارية أخرى متوافرة فى السوق المحلية.
أوضح فاخورى أن «إستون مارتن – مصر» تستهدف تحقيق نفس معدلات مبيعات العام الماضى، لا سيما مع صعوبة جذب شرائح جديدة من الراغبين فى شراء السيارات الرياضية الفارهة، متوقعاً ألا تشهد تلك الفئة من السيارات أى تطور فى أداء مبيعاتها خلال العام الجارى.
بين فاخورى أن الماركة الإنجليزية تستحوذ على حصة سوقية بين 10إلى %15 من إجمالى المبيعات المحلية للسوق، من السيارات الرياضية الفارهة.
أشار إلى أن الفترة الماضية قامت مجموعة عز العرب-وكلاء فولفو، وستروين، وبروتون، وإستون مارتن- برفع كفاءة مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة، التابع لإستون مارتن لينجح فى الاستحواذ على تقييم Group A الصادر عن الشركة الأم، الأمرالذى يؤهله من إجراء صيانة لأى طراز تتبع العلامة الإنجليزية للدول المجاروة.
خلال 2017، تمكنت إستون مارتن القابضة، المنتجة للسيارات الرياضية الفاخرة من بيع 5111 وحدة نتيجة تزايد الطلب على DB11، وVanquish Zagato، وAston Martin Vantage GT8K، بنمو بلغت نسبته %58 عن مبيعات العام ما قبل الماضى.
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