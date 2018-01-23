ياسين يغادر البنك الأهلى وتعيين رئيس جديد لمجموعة الاستثمار

صندوق البنك الأهلى

سيد بدر



علمت «المال» من مصدر مطلع أن أيمن ياسين، رئيس مجموعة الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى، تقدم باستقالته بعد نحو 6 سنوات من رئاسة مجموعة الائتمان، ثم تكليفه برئاسة قطاع الاستثمار، منتصف 2016 .



يتمتع «ياسين» بخبرات مصرفية كبيرة، وسبق له العمل بقطاع الائتمان بالبنك التجارى الدولى «CIB» لمدة 18 عاما، تدرج خلالها فى المناصب إلى أن وصل لدرجة مدير عام، وفى 2012 انتقل للبنك الأهلى، رئيسا لتمويل الشركات الكبري.



ووفقًا لمصدر رفض ذكر اسمه، فقد يتجه «ياسين» خلال الفترة المقبلة، لتأسيس عمله الخاص بالقطاع المصرفى، استغلالا للفرص التوسعية المتاحة حاليا.



وأشار المصدر إلى أنه تم تعيين أحمد السعيد، وهو أحد كوادر بنوك الاستثمار المحلية، لتولى مسئولية مجموعة الاستثمار بالبنك الأهلى المصري.



يمتلك البنك الأهلى المصرى، استثمارات فى نحو 70 شركة تابعة وشقيقة، بقطاعات مختلفة، بحجم استثمارات 7.34 مليار جنيه، وفقًا لميزانية ديسمبر 2016، ويسعى لإعادة هيكلة استثماراته، بهدف التخارج من المساهمات التى لا تحقق عائد مرتفع، والتى ليس لها علاقة بالعمل المصرفى .



كان مجلس إدارة البنك قد وافق، فى وقت سابق، على بيع شركة العالمية للثروة الحيوانية، بقيمة نحو مليار جنيه، كما نشرت «المال» مؤخرا، بيع البنك الأهلى حصة نسبتها 12% من مساهمته فى شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC، لصالح البنك المركزى المصرى، فى صفقة بلغت قيمتها نحو 54 مليون جنيه، لتتقلص حصته بالشركة إلى %16.28.



ويعتزم البنك التخارج من 66 شركة، خلال الثلاث سنوات القادمة، بعائد متوقع 1.8 مليار جنيه، فيما تخلص من مساهماته فى 6 شركات، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، بعائد مليار جنيه، بقطاعات الزيوت ومستخلصاتها، والثروة الحيوانية، تبعا لتصريحات نائب رئيس مجلس الإدارة يحى أبو الفتوح.