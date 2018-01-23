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بنـــوك
تنمية للتأجير التمويلى تبرم عقودًا بقيمة 100 مليون جنيه
الثلاثاء 23 يناير 2018 10:13 ص
إيمان إسماعيل رئيس شركة تنمية للتأجير التمويلى
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إيمان إسماعيل رئيس شركة تنمية للتأجير التمويلى
أحمد الدسوقى
نجحت شركة تنمية للتأجير التمويلى المملوكة لبنك التنمية الصناعية والعمال، فى إبرام عقود بقيمة تقارب 100 مليون جنيه، منذ إطلاقها فى السوق المصرية.
وأعلن بنك التنمية والعمال فى يوليو الماضى، عن إطلاق «إجى ليس» برأسمال مدفوع 175 مليون جنيه، موزعا بواقع %99.9 للبنك، والباقى لصندوق العاملين.
وقالت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين للشركة، فى تصريحات لـ«المال»، إن شركتها نجحت فى إبرام أكثر من 12 عقدًا خلال 5 أشهر فقط بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه.
وأضافت «إيمان» أن الشركة أبرمت هذه العقود فى عدة قطاعات أبرزها: صناعة الأغذية، ومواد البناء والمقاولات، والبتروكيماويات، مؤكدة أن عام 2018 سيكون عام الانطلاق الفعلى للشركة فى السوق المصرية.
وأكدت أن الشركة تدرس فى الوقت الراهن إبرام عدد من العقود لقطاعات مختلفة، رافضة الإفصاح عنها حتى الانتهاء منها.
ولفتت »إيمان« إلى أن مفاوضات شركتها مع بنوك هى »QNB، SAIB، الاستثمار العربى« للحصول على قروض بقيمة 150 مليون جنيه، بواقع 50 مليونا من كل بنك ما زالت مستمرة.يشار إلى أن إيمان إسماعيل، قد قالت فى وقت سابق لـ«المال» إن بنوك »الأهلى، ومصر، والعربى الأفريقى الدولى، وتنمية الصادرات، والاتحاد الوطنى، وقناة السويس«، وافقت على تمويل شركة تنمية للتأجير التمويلى «إجى ليس» بنحو 360 مليون جنيه.
وتخطط الشركة لإبرام عقود بقيمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال الـ 4 سنوات المقبلة بحسب تصريحات سابقة لإيمان إسماعيل رئيس مجلس المديرين لشركة تنمية للتأجير التمويلى.
وأكدت أن قطاع التأجير التمويلى واعد للغاية، وقادر على استيعاب العديد من اللاعبين الجدد، مشيرة إلى أن عدد الشركات الناشطة فى القطاع يبلغ 27 فقط، متوقعة أن تتخطى قيمة عقود التأجير التمويلى للقطاع حاجز 25 مليار جنيه بنهاية 2017.
ووفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية، فإن حجم نشاط التأجير التمويلى ارتفع بنحو %31.3 خلال فترة 10 أشهر الأولى من العام الحالى، لتصل إجمالى العقود إلى 21.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى.
واستحوذت شركات كوربليس وجى بى وتكنوليس والعربى الأفريقى وهيرميس على أكثر من %50 من حجم نشاط التأجير التمويلى خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2017، إذ تصدرت شركة كوربليس النشاط بحصة سوقية %12.4، بعدما أبرمت 140 عقدًا بقيمة 2.729 مليار جنيه.
بنك التنمية الصناعية والعمال
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