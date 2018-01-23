مدير مكتب جيترو بمصر: مستثمرون يابانيون مهتمون باقتحام قطاع السيارات

هيئة التجارة اليابانية بالقاهرة

هاجر عمران



قال تسوشى إكيدا، المدير العام لدى مكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية «JETRO» - فى تصريحات لـ«المال» - إن شركات من بلاده متخصصة فى مجال السيارات مهتمة باقتحام السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، غير أنه لم يفصح عن أسمائها.



وأكد «إكيدا» الذى سيغادر منصبه متوجها إلى المقر الرئيسى لهيئة التجارة اليابانية فى العاصمة طوكيو خلال الأسبوع الجارى، أن 50 شركة يابانية لديها استثمارات يعملون فى مصر فى الوقت الحالى.



وأشار إلى أن زيارة د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى لليابان الشهر الماضى، كانت إيجابية، خاصة مع إعلان عدد من الشركات عن التوسع فى السوق المصرية و منها شركة «سوميتو وايرنج» المتخصصة فى تصنيع إطارات السيارات.



وأضاف أن الشركة استفادت بالفعل من تعويم الجنيه، وأصبحت منتجاتها أكثر تنافسية، مشيرا إلى أنها افتتحت مصنعا جديدا فى مدينة 6 أكتوبر، لافتا إلى أن شركة «نيسان» للسيارات تحاول تنويع منتجاتها وتوسيع قاعدتها فى السوق المصرية و إضافة طرازات جديدة.



وأوضح أن اجتماع وزيرة الاستثمار مع مستثمرين يابانيين أثناء زيارتها طوكيو شهد إلقاء الضوء على اهتمام الحكومة بقطاع التصنيع، خاصة السيارات ومكوناتها وهو من القطاعات المستهدفة للحكومة خلال الفترة المقبلة.



وأكد أن بعض الشركات اليابانية المتخصصة فى السلع الاستهلاكية، مثل «يونتشارم» تعمل على تكثيف عملها ولديها إمكانية للتصدير إلى دول الجوار فى المنطقة خلال الفترة الحالية، مضيفا أن السوق المصرية تتمتع ببعض المميزات منها الحجم الذى يبلغ نحو 100 مليون نسمة، كما أن تكاليف العمل تنافسية.



وقال إن معدل النمو فى السوق جيد وتوقعات الاقتصاد إيجابية، ومن ثم فإن عددا من الشركات اليابانية تراقب السوق المصرية، وتنتظر الفرص المناسبة لضخ استثمارات جديدة إلا أنه أكد ان الشركات اليابانية تنظر إلى المنطقة بشكل أوسع، وهناك اهتمام كبير بالسوقين الكينية و التركية على سبيل المثال.