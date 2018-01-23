الدولار مستمر قرب أدنى مستوياته

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استقر الذهب، الإثنين، بينما تذبذب الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، لكن صعود الأسواق المالية الأوسع مع قرب انتهاء توقف أنشطة الحكومة الأمريكية حد من مكاسب المعدن النفيس، حسب وكالة «رويترز».





وقلص الدولار، خسائره مقابل سلة من عملات، وارتفعت الأسهم الأمريكية في تعاملات ما بعد الظهر، بعدما توصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى اتفاق.





اتفق الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي على خطة إنفاق مؤقت حتى الثامن من فبراير لإنهاء توقف أعمال الحكومة.





وزاد الذهب في السوق الفورية 0.15 % إلى 1333.39 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.





وهبط المعدن الأصفر 0.5 % الأسبوع الماضي، مسجلا أول هبوط أسبوعي في ستة أسابيع بعدما صعد لأعلى مستوياته في أربعة أشهر يوم الإثنين الماضي.





وانخفضت العقود الأمريكية للذهب تسليم فبراير 0.1 % لتبلغ عند التسوية 1331.90 دولار للأوقية.





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 1.66 % إلى 996.20 دولار للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر عند 1018.80 دولار.



