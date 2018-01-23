EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أسواق عربية
مسؤول سعودي: الرياض وأبوظبي ستتحملان مليار دولار لدعم اليمن
الثلاثاء 23 يناير 2018 02:04 ص
اليمن يواجه أكبر مجاعة في العالم
أخر الأخبار
اليمن يواجه أكبر مجاعة في العالم
وكالات:
أكد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن المملكة السعودية ودولة الإمارات ستلتزمان بمليار دولار من المبلغ الذي أعلنت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها ستتبرع به لدعم الشعب اليمني، بينما ستتحمل الدول الأخرى في التحالف بقية المبلغ، وهو 500 مليون دولار.
جاء ذلك- حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية- في كلمة الربيعة، خلال المؤتمر الصحفي لاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن، لإعلان الخطة الإنسانية الشاملة للعمليات الإنسانية في اليمن بمشاركة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان الشامسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والسفير الإماراتي لدى اليمن سالم بن خليفة الغافل، والمتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي في الرياض، اليوم الاثنين.
وقال المسؤول السعودي إن المبلغ الذي التزمت به السعودية والإمارات سيُوزع على القطاعات التالية: 88% من التمويل للقطاعات الإنسانية بواقع 43.1 % من نسبة الاستقطاع في الاستجابة الإنسانية لعام 2018 و42% لقطاعي الأمن الغذائي والزراعة، و19.38% من نسبة الاستقطاع في الاستجابة الإنسانية لعام 2018، و16% ستُخصص لقطاع الصحة، و6.61% من نسبة الاستقطاع في الاستجابة الإنسانية لعام 2018، و8% لقطاع التغذية، و10.11% من نسبة الاستقطاع في الاستجابة الإنسانية لعام 2018، و9% لقطاعي المياه والإصحاح البيئي.
وأضاف أن ما نسبته 10.22% سيُوزع من الاستقطاع في الاستجابة الإنسانية لعام 2018، و5% ستخصص لقطاعات الإيواء والمواد غير الغذائية والنازحين والمهاجرين، و1.81% من نسبة الاستقطاع في الاستجابة الإنسانية لعام 2018، و2% لقطاع التعليم، و3.52% من نسبة الاستقطاع في الاستجابة الإنسانية لعام 2018، و1% لقطاع الحماية.
وأشار إلى أنه سيتم أيضا تخصيص 2% لإعادة تأهيل المجتمع والتشغيل، و3% لقطاعات التنسيق والاتصال والخدمات اللوجستية، و5% ستُخصص للصندوق القُطري لكل القطاعات الإنسانية المدرجة في الاستجابة الإنسانية، و7% ستُخصص لقطاع للتعافي المبكر (تسهيل مرور الإغاثة وتأهيل المعابر).
وأوضح الدكتور الربيعة أن الدعم السعودي الأخير للبنك المركزي اليمني بملياري دولار يأتي تأكيدًا للدور الريادي للمملكة لرفع معاناة الشعب اليمني، مؤكدا أن أن المملكة ودول التحالف العربي في مقدمة الدول الداعمة لليمن وشعبه.
اليمن
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا