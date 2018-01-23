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استثمار
مصيلحى: مصر لا يوجد بها مناطق لوجيستية ونحتاج لاستثمارات كبيرة
الثلاثاء 23 يناير 2018 12:35 ص
على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية
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على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية
سمر السيد:
قال على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لا يوجد بها مناطق لوجيستية حقيقة أو أماكن للسوق عدا أسواق الجملة الكبيرة الموجودة فى العبور والعامرية والسادس من أكتوبر، خاصةً وأن عدد السكان البالغ 100 مليون ليس صغيرا لعمل مناطق لوجيستية أو أسواق جملة.
وأضاف فى فعاليات المؤتمر الذى نظمته الغرفة الفرنسية للصناعة والتجارة الاثنين، أن تواجد أسواق الجملة wholesale الكبيرة للمنتجات الطازجة كالخضراوات والفاكهة وللقيام بعمليات التغليف والتوزيع يعتبر أمر ضرورى بالسوق المحلية، مشيراً إلى أن سلاسل الجملة بدأت تغيراً أو تحركاً فمثلاً تم إنشاء مول العرب وكارفور.
وتابع: نحن نحتاج استثمارات كبيرة وعمل كبير لإنشاء مناطق لوجيستية.
ولفت إلى أنه منذ مجيئه للوزارة يحاول استاعدة ما قام به وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد فى إطار التجارة الداخلية والتجزئة، ولذا تم وضع استراتيجية لتنمية التجارة الداخلية مع غرف التجارة والصناعة وبالتوازى مع ذلك تم زيارة عدد من المحافظات لرؤية المشروعات فى ذلك الإطار.
وزارة التموين
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