EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
رسميا.. الزمالك يعير علي جبر لويست بروميتش اﻹنجليزي
الثلاثاء 23 يناير 2018 12:23 ص
رسميا.. الزمالك يعير علي جبر لويست بروميتش اﻹنجليزي
أخر الأخبار
رسميا.. الزمالك يعير علي جبر لويست بروميتش اﻹنجليزي
علي المصري:
أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موافقة مجلسه علي إعارة الدولي علي جبر، مدافع الفريق اﻷول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، إلى ويست بروميتش ألبيون اﻹنجليزي، على سبيل اﻹعارة لمدة ستة أشهر، مقابل 500 ألف يورو.
وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أنه في حالة نجاح اللاعب خلال فترة اﻹعارة مع الفريق اﻹنجليزي، ورغبة ويست بروميتش في ضمه نهائيا، سيدفع النادي الإنجليزي مليون و250 ألف يورو، وسيحصل الزمالك على نسبة 15% في حالة بيع علي جبر مستقبلا.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن الاتفاق قد تم نهائيا، ويتم اﻵن تجهيز العقود تمهيدا لتوقيعها بشكل رسمي، ليصبح علي جبر لاعبا في البريمييرليج.
ورحب اللاعب الدولي بالتنازل عن مستحقاته المالية لدى الزمالك، والتجديد لمدة موسم آخر، مقابل الانتقال لويست بروميتش، واللعب بجوار زميله في المنتخب الوطني أحمد حجازي.
في المقابل، سيعوض الزمالك مدافعه المنتقل للدوري اﻹنجليزي، بإعادة لاعبه السابق إسلام جمال لاعب بتروجت، لصفوف القلعة البيضاء، مقابل إعارة الغاني بنجامين أتشمبونج.
وبتلك الصفقة يكون الزمالك قد ضم لاعبه الرابع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد التعاقد مع كل من عماد فتحي والغاني نانا بوكو من مصر للمقاصة، والتونسي حمدي النقاز من النجم الساحلي، التونسي.
نادي الزمالك
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا