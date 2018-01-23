رسميا.. الزمالك يعير علي جبر لويست بروميتش اﻹنجليزي

علي المصري:







أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موافقة مجلسه علي إعارة الدولي علي جبر، مدافع الفريق اﻷول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، إلى ويست بروميتش ألبيون اﻹنجليزي، على سبيل اﻹعارة لمدة ستة أشهر، مقابل 500 ألف يورو.





وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أنه في حالة نجاح اللاعب خلال فترة اﻹعارة مع الفريق اﻹنجليزي، ورغبة ويست بروميتش في ضمه نهائيا، سيدفع النادي الإنجليزي مليون و250 ألف يورو، وسيحصل الزمالك على نسبة 15% في حالة بيع علي جبر مستقبلا.





وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن الاتفاق قد تم نهائيا، ويتم اﻵن تجهيز العقود تمهيدا لتوقيعها بشكل رسمي، ليصبح علي جبر لاعبا في البريمييرليج.





ورحب اللاعب الدولي بالتنازل عن مستحقاته المالية لدى الزمالك، والتجديد لمدة موسم آخر، مقابل الانتقال لويست بروميتش، واللعب بجوار زميله في المنتخب الوطني أحمد حجازي.





في المقابل، سيعوض الزمالك مدافعه المنتقل للدوري اﻹنجليزي، بإعادة لاعبه السابق إسلام جمال لاعب بتروجت، لصفوف القلعة البيضاء، مقابل إعارة الغاني بنجامين أتشمبونج.





وبتلك الصفقة يكون الزمالك قد ضم لاعبه الرابع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد التعاقد مع كل من عماد فتحي والغاني نانا بوكو من مصر للمقاصة، والتونسي حمدي النقاز من النجم الساحلي، التونسي.







