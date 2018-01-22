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بنـــوك
رئيس بنك مصر: دعمنا المشروعات القومية بـ 261 مليون جنيه
الإثنين 22 يناير 2018 11:16 م
الاتربى والصينى
أخر الأخبار
الاتربى والصينى
- الأتربي: قدمنا دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ 2.8 مليار جنيه
أحمد صبرى:
قال محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إجمالى تبرعات البنك لمشروعات الدولة القومية بلغ 261 مليون جنيه، مؤكدا أن الدعم لا يتوقف عند هذا الحد بل تقرض الحكومة مبالغ ضخمة لإنجاز المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى للطرق ومشاريع الاسكان.
وأشار فى لقاء له مع برنامج "على مسؤوليتى" على قناة صدى البلد إلى أن البنك قدم دعم فى الفترة الماضية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت قيمته 2.8مليار جنيه لاهتمام البنك بتلك المشروعات التى تعتبر ركيزة مهمة لنمو الاقتصاد المصرى.
بنك مصر
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