رئيس بنك مصر: دعمنا المشروعات القومية بـ 261 مليون جنيه

- الأتربي: قدمنا دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ 2.8 مليار جنيه





أحمد صبرى:





قال محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إجمالى تبرعات البنك لمشروعات الدولة القومية بلغ 261 مليون جنيه، مؤكدا أن الدعم لا يتوقف عند هذا الحد بل تقرض الحكومة مبالغ ضخمة لإنجاز المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى للطرق ومشاريع الاسكان.



