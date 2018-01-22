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اقتصاد وأسواق
الزراعة تطلق مشروع نقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي
الإثنين 22 يناير 2018 10:26 م
الدواجن
أخر الأخبار
الدواجن
بعد توقف الخطة لمدة 12عاما
الصاوي أحمد
شهدت خطة نقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي دفعة قوية من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة عبر تفعيل البرنامج علي أرض الواقع حيث سيتم توقيع المرحلة الأولى غدا بإستثمارات 1.8مليار جنيه التي سيتم ضخها في سوهاج وقنا ،وعلي الرغم من إعلان خطة نقل المزارع للظهير الصحراوي في عام 2006عقب تفشي مرض انفلونزا الطيور ولكنها ظلت حبيسة الإدراج قبل البدء في اجراءات التفعيل مؤخرا .
وكشفت الدكتورة من محرز نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة الداجنة والحيوانية أهم سبب في تأخر مشروع نقل الدواجن للظهير الصحراوي لمدة 12عاما هو تراخي الشركات في التنفيذ بسبب عدم وجود الوعي الكافي بخطورة استمرار الوضع الحالي كما هو ، رغم وجود الخطط الموضوعة و التوصيات الفنية من وزارة الزراعة للشركات بحتمية نقل الاستثمارات من داخل الكتلة السكنية حفاظا علي رأسمال الشركات ولكن الوزارة لم تجد اذانا صاغية من الشركات بسبب ارتفاع التكاليف .
وأوضحت "محرز" في تصريحات "المال" أن شركات الإنتاج الداجني أقتنعت بضرورة وسياسة نقل مزارعها وفقا للمنهج العلمي للحفاظ علي القطعان من الأوبئة الذي يعتمد على أحدث الطرق الفنية في منظومة انتاج الدواجن وتطبيق منظومة البعد الوقائي بين المزارع وهو يضيف ميزات كبيرة للقطاع من تحسن في الانتاج وتطبيق معايير الامان الحيوي .
وتستهدف خطة وزارة الزراعة نقل مزارع الدواجن من الكتلة السكنية التي زحفت عليها وأدت الي انتشار وتوطن مرض انفلونزا الطيور في مصر رغم جهود المكافحة،وتستهدف الخطة إضافة 300مليون طائر سنويا.
ويقوم الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحافظى قنا، وسوهاج مساء غدًا الثلاثاء بمقر وزارة الزراعة مراسم توقيع المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة الاستثمارية لنقل مزراع الدواجن للظهير الصحراوى، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وعدد من قيادات الوزارة.
ونشرت "المال "مؤخرا اعتماد المرحلة الأولى لنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي ،ضمن تلقى طلبات الاستثمار الداجنى المشاركة بعد موافقة مجلس الوزراء على 11 طلبا لمستثمر دواجن استكملوا دراسة الجدوى والمعاينة واستيفاء جميع أوراقها فى 6 محافظات هي قنا وسوهاج ومطروح البحر الاحمر وأسوان والمنيا ضمن 22طلبا مقدما، وتم الموافقة على تحديد الأماكن التى سيتم البدء العمل فيها لتنفيذ المشروع بحق الانتفاع، وجارى استكمال الإجراءات لـ11 شركات كبرى أخرى وذلك بعد تعرقل خطتها منذ 2006.
وكشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة، حصلت "المال "أن مشروعات الاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي في سوهاج وقنا ،وبعد معاينة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية ،جدول المعاينات للخطة الاستثمارية لنقل مزارع الدواجن للظهيرالصحراوى، فإن المرحلة الأولى تتضمن تخصيص الأرضى بحق الانتفاع وسيتم توقيع 6 مشروعات استثمارية للمستمثرين في الظهير الصحراوي في الصعيد.
و تبلغ الاستثمارات الجديد ة المرتقب ضخها في سوهاج وقنا مليار و800مليون جنيه لإقامة مشروعات إنتاج داجنى بإجمالى الطاقة الكلية لمشروعات التسمين تبلغ 62 مليون كتكوت تسمين سنويا وإجمالى طاقة الأمهات4 ملايين و240 ألف أم تسمين، وإجمالى الطاقة الكلية لجدود الدواجن تبلغ 100 ألف جدة.
من جانبه قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الداجنة في وزارة الزراعة في تصريحات لـ"المال"، إنه تم فتح باب الاستثمارات فى الإنتاج الداجنى، حيث تقدم للوزارة 22 مستثمرا بإجمالى استثمارات 16مليارا و233 مليونا جنيه مما يؤدى لزيادة الإنتاجية خلال عامين من 250 إلى 300 مليون طائر
وأضاف: "تمت الموافقة على طلبات 11 مستثمرا استكملوا دراسة الجدوى والمعاينة والموافقة على الأماكن وجارى استكمال الإجراءات لـ11 آخرا".
وتنتج مصر حاليا مليار و300 مليون طائر،سنويا إلا أننا ما زلنا نستورد 5% من احتياجاتنا، و أن خطة الوزارة تطمح الوصول إلى الاكتفاء الذاتى وفتح التصدير من خلال المزارع الجديدة فى الظهيرالصحراوى.
وأشار سليمان إلى أنه تم رفع إحداثيات قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك من خلال أجهزة المسح الحقلى GPS ليكون لدينا قاعدة بيانات واضحة تسهيلا للعمل.
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