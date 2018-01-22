شروط حجز 18061 وحدة إسكان إجتماعى للمصريين بالخارج

المصريين للإسكان

بدور ابراهيم



يبدأ صندوق التمويل العقارى عبر موقعه الإلكترونى فى تلقى طلبات الحجز لـ18061 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الأحد 4 فبراير وذلك بمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج بنظام التمليك وهو أحد المحاور التى تم استحداثها ضمن برنامج الاسكان الاجتماعى على أن يتم الدفع والسداد بالدولار .



ويتم الحجز عبر الموقع الإليكتروني للصندوق www.mff.gov.eg



وفيما يلى الاشتراطات العامة للحجز، التى حددها الصندوق فى الحاجز



يتمتع بالجنسية المصرية



لديه جواز سفر مصري ساري



من العاملين بالخارج



مستند الإقامة بالخارج سارياً



ألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز



لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج، والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية واحدة فى كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد



فى حالة تخصيص الوحدة السكنية لا يحق للعميل التقدم بالمراحل اللاحقة للمشروع للحصول على وحدة أخري



كما يقر المتقدم بانه يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وكذلك يقر بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً عن ذلك ، التخصيص شخصي، ولا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل أخر، وأن الوحدات السكنية مُخصصة للاستخدام السكني فقط .



وتتمثل المستندات المطلوبة للحجز فيما يلى:



صورة كل من (جواز السفر المصري للحاجز، وجواز السفر المصري للزوج أو الزوجة، والإقامة) على أن تكون هذه المستندات سارية، إضافة إلى صورة من مستند إثبات الحالة الاجتماعية (وثيقة الزواج / وثيقة الطلاق / شهادة الوفاة).



ويتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار الأمريكي، وفقاً للقيم المالية المُعلن عنها بالموقع الإليكتروني للمشروع ويتم سداد / تحويل دفعة مقدمة قيمتها 25% من إجمالي ثمن الوحدة، علي أن يُسدد الباقي علي 3 أقساط سنوية بالدولار الأمريكي محملة بالفوائد البنكية ، يبدأ التخصيص بعد شهر من غلق باب الحجزويتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة حال الدفع الفورى .



