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سيـــاســة
المتحدث باسم عنان: كل من يعارض النظام يتم اتهامه بالإرهاب
الإثنين 22 يناير 2018 10:08 م
سامي عنان مع أمين حزب مصر العروبة سامي بلح
أخر الأخبار
سامي عنان مع أمين حزب مصر العروبة سامي بلح
أحمد صبري
قال حازم حسنى المتحدث باسم حملة الفريق سامى عنان للترشح للانتخابات الرئاسية إن كل من يعارض النظام الحالي يتم اتهامه بالإرهاب وبالتالي يجب إعادة النظر في كل شخص يتم اتهامه بالإرهاب.
وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج كل يوم على قناة on E : عندنا قناعة أن الاخوان جماعة مناهضة للدولة المصرية لكن يجب عدم اتهام أي شخص بأنه تابع لهم ومناهض.
وأكد أنه في حال فوز عنان لن يتم إعادة محاكمة المحبوسين من الإخوان.
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