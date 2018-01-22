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رياضة
جورج ويا يؤدي اليمين الدستوري رئيسًا لليبيريا
الإثنين 22 يناير 2018 09:39 م
جورج ويا
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جورج ويا
علي المصري
أدى جورج ويا، الفائز الإفريقي الوحيد بجائزة الكرة الذهبية (1995)، وأفضل لاعب في تاريخ القارة السمراء، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية رئيسًا لليبيريا، بعدما حصل على 61.5% من أصوات الناخبين، خلال جولة الإعادة، التي أجريت في 26 ديسمبر الماضي.
وتواجد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، كمبعوث خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل التنصيب، وكان بصحبته السفير المصري بليبيريا.
وأمام 35 ألف شخص، احتشدوا بملعب صامويل كانيون دو، في ضواحي العاصمة مونروفيا، ظهر ويا والرئيسة المنتهية ولايتها، والحائزة على نوبل للسلام، إيلين جونسون سيرليف، معًا، في إشارة لأول انتقال سلمي للسلطة، بين رئيسين منتخبين ديمقراطيا، منذ 74 عاما.
وقال ويا: "إنها لحظة تاريخية بالنسبة لهذه البلاد.. إنه شروق لليبيريا جديدة وأفضل، حيث المساواة والحرية والكرامة، والاحترام المتبادل.. لن أخذلكم".
وحضر مراسم التنصيب زعماء أجانب، مثل رؤساء نيجيريا والسنغال وغانا وسيراليون، فضلا عن أحمد أحمد رئيس الاتحاد اﻷفريقي لكرة القدم، وعدد من أفضل لاعبي كرة القدم، في تاريخ إفريقيا، وعلى رأسهم الإيفواري، ديدييه دروجبا، والكاميروني صامويل إيتو، حيث تتكهن بعض وسائل الإعلام، باعتزام الأخير خوض مغامرة سياسية في بلاده، مثل ويا.
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