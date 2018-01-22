علي جبر يقترب أكثر من ويست بروميتش

على جبر

علي المصري



اقتربت صفقة انتقال الدولي المصري علي جبر مدافع الفريق اﻷول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ويست بروميتش ألبيون اﻹنجليزي، من النهاية، ليزامل زميله في منتخب مصر، أحمد حجازي في البريمييرليج.



وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اليوم الإثنين، جلسة مع وفد من النادي اﻹنجليزي، إلى جانب الشركة الوسيطة في المفاوضات،



وبحث الطرفان الصيغة النهائية للصفقة، حيث عرض النادي الإنجليزي مبلغ 400 ألف يورو، نظير الإعارة لنهاية الموسم الحالي، مع أحقية الشراء مقابل مليون و750 ألف يورو.



فيما طلب الزمالك 700 ألف يورو ﻹتمام الصفقة.



وأشار مصدر داخل مجلس القلعة البيضاء، أن مرتضي منصور ورفاقه سيوافقون علي رحيل اللاعب، إذا رفع الوفد اﻹنجليزي عرضهم ل500 ألف يورو.



وطلب اللاعب من مرتضي منصور بشكل شخصي الموافقة على رحيله من أجل خوض تجربة الاحتراف، مع تمديد عقده لمدة موسم واحد، والتنازل عن مستحقاته المتأخرة لدي النادي.



ولم يستكمل مرتضى منصور، جلسة المفاوضات مع الوفد الإنجليزي، ﻹنتقال مدافعه الدولي للبريميرلييج خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث غادر الجلسة لارتباطه بالتواجد في حفل "يوم الوفاء" الذي إقامته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جمعية اللاعبين القدامي، تاركا أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي يدير الجلسة.



ويعتبر علي جبر من العناصر الأساسية في دفاع نادي الزمالك، خلال السنوات الأخيرة، كما أنه من دعائم منتخب مصر أيضًا، علمًا بأنه خاض بطولة أمم أفريقيا الأخيرة مع الفراعنة بشكل أساسي، علما بأن أحمد حجازي يشارك بصورة أساسية منذ بداية الموسم مع وست بروميتش الإنجليزي.



وفي خطوة جديدة تدل علي قرب رحيلة عن الزمالك، أعلن الجهاز الفني للفريق، بقيادة إيهاب جلال، قائمة الفريق لمباراة المصري، المقررة بعد غد الأربعاء، ضمن الجولة الـ20 للدوري الممتاز، وخلت القائمة من أسم علي جبر، الذي أصبح قريبًا من الرحيل إلى وست بروميتش.

