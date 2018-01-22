EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
الطيران توضح حقيقة حظر واشنطن الشحنات من مطار القاهرة
الإثنين 22 يناير 2018 08:57 م
وزارة الطيران
أخر الأخبار
وزارة الطيران
تأكيد للمال ..حظر أمريكا نقل الشحنات من مطار القاهرة مطبق منذ عامين
المال- خاص
قال باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني، إن ما نشر بوكالة أنباء رويترز بخصوص حظر الولايات المتحدة الأمريكية نقل جميع الشحنات من مطار القاهرة الدولي إلى أمريكا هو معلومات قديمة وغير دقيقة.
وأوضح عبد الكريم، في تصريح صحفي، أن الحظر علي شحن البضائع إلى الولايات المتحدة الامريكية قائم منذ شهر ١٢ / ٢٠١٥.
وأشار إلى أن هذا الحظر شمل 5 مطارات في 5 دول مختلفة من بينها مصر (عدا بعض انواع الشحنات ذات الطبيعة الخاصة).
وأكد عبد الكريم أن هناك تعاون إيجابي مع السلطات الأمريكية وفى تطور مستمر بالإضافة إلى أن مصر الآن بصدد الاشتراك في برنامج المعلومات المقدمة عن الشحنات تمهيدا لرفع الحظر نهائيا.
وقالت وزارة الطيران المدني إنها تأسف لقيام بعض المراسلين بإرسال معلومات قديمة وغير دقيقة لوكالاتهم للإضرار بسمعة الأمن في مطار القاهرة وأجهزته.
يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته المال منذ قليل بأن القرار مطبق منذ عامين
وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران لوكالة رويترزإن السلطات الأمريكية حظرت نقل جميع الشحنات من المطار إلى الولايات المتحدة باستثناء حقائب الركاب بدعوى عدم ثقتها في الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا