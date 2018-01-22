الطيران توضح حقيقة حظر واشنطن الشحنات من مطار القاهرة

تأكيد للمال ..حظر أمريكا نقل الشحنات من مطار القاهرة مطبق منذ عامين





قال باسم عبد الكريم المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني، إن ما نشر بوكالة أنباء رويترز بخصوص حظر الولايات المتحدة الأمريكية نقل جميع الشحنات من مطار القاهرة الدولي إلى أمريكا هو معلومات قديمة وغير دقيقة.وأوضح عبد الكريم، في تصريح صحفي، أن الحظر علي شحن البضائع إلى الولايات المتحدة الامريكية قائم منذ شهر ١٢ / ٢٠١٥.وأشار إلى أن هذا الحظر شمل 5 مطارات في 5 دول مختلفة من بينها مصر (عدا بعض انواع الشحنات ذات الطبيعة الخاصة).وأكد عبد الكريم أن هناك تعاون إيجابي مع السلطات الأمريكية وفى تطور مستمر بالإضافة إلى أن مصر الآن بصدد الاشتراك في برنامج المعلومات المقدمة عن الشحنات تمهيدا لرفع الحظر نهائيا.وقالت وزارة الطيران المدني إنها تأسف لقيام بعض المراسلين بإرسال معلومات قديمة وغير دقيقة لوكالاتهم للإضرار بسمعة الأمن في مطار القاهرة وأجهزته.يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته المال منذ قليل بأن القرار مطبق منذ عامين





وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران لوكالة رويترزإن السلطات الأمريكية حظرت نقل جميع الشحنات من المطار إلى الولايات المتحدة باستثناء حقائب الركاب بدعوى عدم ثقتها في الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة.

