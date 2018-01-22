هبوط 5 بورصات عربية بقيادة السعودية ومصر وصعود الدوحة

صعود البورصات

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة السعودية ومصر بنسب ضعيفة بينما صعدت مؤشرات 3 بورصات، وسط تعاملات متواضعة وتصدرتها الدوحة بنسبة طفيفة مع توقعات الإعلان عن توزيعات الأرباح السنوية.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هبط بحوالى 0.6 % ليصل إلى 15243 نقطة برغم ارتفاع سعر سهم مستشفى النزهة الدولي الذى قوته الدافعة ليغلق مرتفعا 0.4 % وصعد أيضا سعر سهم مستشفى كليوباترا 5.2 % في أكثف تداول له منذ أبريل الماضي.



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.4 % ليسجل 7481 نقطة وهوى سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري 7.3 % وكان الأكثر تداولا في السوق بينما خسر مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 1335 نقطة.



وانحفض مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.3 % لينزل إلى 3501 نقطة مع انخفاض سعر سهم شركة إعمار العقارية 0.4 % وسعر سهم شركة ديار للتطوير 2.4 % وسعر سهم شركة الاتحاد العقارية 0.7 % وكذلك مؤشر سوق مال أبوظبي العام تراجع بحوالى 0.2 % ليهبط إلى 4629 نقطة.



وكسب مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.7 % ليرتفع إلى 9211 نقطة بقيادة سهم بنك قطر الأول الذى زاد سعره 2.2 % وكان الأكثر تداولا في السوق.



وصعد مؤشرا بورصة الكويت وبورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % لكل منهما ليستقرا عند 6625 نقطة و 4989 نقطة على التوالى.

