EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أسواق عربية
هبوط 5 بورصات عربية بقيادة السعودية ومصر وصعود الدوحة
الإثنين 22 يناير 2018 08:23 م
صعود البورصات
أخر الأخبار
صعود البورصات
خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة السعودية ومصر بنسب ضعيفة بينما صعدت مؤشرات 3 بورصات، وسط تعاملات متواضعة وتصدرتها الدوحة بنسبة طفيفة مع توقعات الإعلان عن توزيعات الأرباح السنوية.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هبط بحوالى 0.6 % ليصل إلى 15243 نقطة برغم ارتفاع سعر سهم مستشفى النزهة الدولي الذى قوته الدافعة ليغلق مرتفعا 0.4 % وصعد أيضا سعر سهم مستشفى كليوباترا 5.2 % في أكثف تداول له منذ أبريل الماضي.
وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.4 % ليسجل 7481 نقطة وهوى سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري 7.3 % وكان الأكثر تداولا في السوق بينما خسر مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 1335 نقطة.
وانحفض مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.3 % لينزل إلى 3501 نقطة مع انخفاض سعر سهم شركة إعمار العقارية 0.4 % وسعر سهم شركة ديار للتطوير 2.4 % وسعر سهم شركة الاتحاد العقارية 0.7 % وكذلك مؤشر سوق مال أبوظبي العام تراجع بحوالى 0.2 % ليهبط إلى 4629 نقطة.
وكسب مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.7 % ليرتفع إلى 9211 نقطة بقيادة سهم بنك قطر الأول الذى زاد سعره 2.2 % وكان الأكثر تداولا في السوق.
وصعد مؤشرا بورصة الكويت وبورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % لكل منهما ليستقرا عند 6625 نقطة و 4989 نقطة على التوالى.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا