4 منتخبات وأندية تطلب التعاقد مع كوبر

كوبر

علي المصري



حسم الأرجنتيني هيكتور كوبر موقفه من الاستمرار في منصب المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بعد تلقيه عدة عروض مغرية لتدريب منتخبات وفرق عالمية.



ونجح المدرب الأرجنتيني في أقل من ثلاث سنوات في تحقيق إنجازات رائعة مع منتخب الفراعنة، بداية من التأهل لأمم أفريقيا بالجابون 2017، واحتلال مركز الوصيف بعد الغياب المصري عن المنافسة القارية لثلاث دورات متتالية، ثم التأهل بالفريق إلى كأس العالم 2018 في روسيا.



وحصل كوبر ومنتخب مصر ونجمه محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي على جوائز أفضل مدرب ومنتخب ولاعب في حفل جوائز الاتحاد الافريقي "كاف" عن عام 2017 مما جعل المدرب الأرجنتيني مطمعًا للعديد من الفرق والمنتخبات.



ووردت لكوبر عروض مغرية من منتخبات الكاميرون والاكوادور ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية لتدريب منتخباتها كذلك فرق أرجنتينية وإسبانية لم يتم الإعلان عن أسمائها إلا أنه قابلها بالرفض متمسكًا بالمنتخب المصري واستكمال الإنجازات العالمية مع الفراعنة.



وأكد مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة صحة العروض التي تلقاها كوبر سواء لتدريب منتخبات الكاميرون والإكوادور وأمريكا وغيرها، موضحًا أن تلك العروض هي نتيجة طبيعية لنجاحه في قيادة منتخب مصر.



وشدد عبدالغني على أن كوبر يحترم تعاقده مع الفراعنة، وأكد ذلك لمجلس اتحاد الكرة عقب التأهل للمونديال وعقب سيطرة مصر على جوائز الكاف، حيث ينص عقده على استمراره حتى انتهاء المشاركة في المونديال، مشيرًا إلى أن كوبر رفض تلك العروض متمسكًا ببقائه مع الفراعنة.



وأضاف عضو الاتحاد المصري أنه لا صحة لما تردد عن اقتراب كوبر من الرحيل عن تدريب المنتخب المصري، مشددا على أنه يمتلك إصرارًا وطموحات وأهدافًا يرغب في تحقيقها مع الفراعنة في المونديال وبعدها سيتم فتح ملف تجديد تعاقده من عدمه.



وأردف قائلا: "لكن قبل انتهاء كأس العالم سيظل كوبر مديرا فنيا للمنتخب المصري وسيستمر في تلقي العروض المغرية من الأندية والمنتخبات فتلك هي طبيعة الساحرة المستديرة التي تبحث عن خطف أصحاب النجاحات والإنجازات البارزة".



أما محمود فايز المدرب المساعد بجهاز الفراعنة والمترجم الشخصي لكوبر كشف أن الخواجه اﻷرجنتيني وردت إليه عروض لتدريب فرق أوروبية صغيرة وفرق أخرى في امريكا الجنوبية بعد انتهاء أمم أفريقيا الأخيرة ورفضها موضحا أن العروض انهالت عليه بكثرة من قبل منتخبات عالمية بعد التأهل للمونديال لكنه رفضها جميعا.



وأكد فايز أن كوبر يمتلك عقلية مميزة ولن يضيع نجاحه مع الفراعنة في بلوغ المونديال والعودة لسيادة القارة السمراء ويترك تلك الإنجازات لمدرب آخر.



وأشار مساعد كوبر إلى أن المدير الفني للفراعنة أثناء حضوره لحفل جوائز الكاف شدد لمسؤولي اتحاد الكرة على تمسكه بقيادة الفراعنة في المونديال وتحقيق إنجاز يضع المنتخب المصري في المكانة التي يستحقها حاليا معلنا رفضه لكافة العروض التي تقدم إليه.



وأكد فايز أن كوبر مستمر في قيادة المنتخب المصري حتى انتهاء المونديال وهو التوقيت الذي سينتهي فيه تعاقده وهنا يمكن الحديث عن تجديده أو رحيله.



وأشار إلى أن كوبر قد يكون لديه هدف شخصي يدركه ويقدر أهميته ويعلم أنه لن يتحقق إلا بتحقيق الفراعنة إنجاز غير مسبوق بالمونديال، مختتمًا: "الفائدة وقتها ستعم على الجميع وليس الجهاز الفني وحده".



ويدخل منتخب مصر في معسكر إعداد بسويسرا بداية من 22 مارس المقبل استعدادا للمونديال يتخلله وديتان أمام البرتغال يوم 24 واليونان يوم 27 من الشهر نفسه وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة المصري في وقت سابق.



ويقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى للمونديال بجوار منتخبات روسيا وأوروجواي والسعودية.