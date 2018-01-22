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رياضة
الأهلي يواصل تجديد عقود لاعبيه
الإثنين 22 يناير 2018 07:48 م
أخر الأخبار
علي المصري
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول بالقلعة الحمراء، قام بتجديد عقده لمدة موسمين، بعد جلسة جمعتهما اليوم، الاثنين.
وأضاف عبدالحفيظ، أن إكرامي وقّع على عقده الجديد مع النادي على بياض، تاركًا تقدير القيمة المالية والأدبية للنادي، في موقف يؤكد فيه اللاعب انتمائه وحبه للنادي.
وكان الأهلي قد جدد عقود الرباعي وليد سليمان وباسم علي ومحمد هاني وحسام عاشور بشكل رسمي خلال الأيام الماضية.
ومن المنتظر أن يعلن الأهلي في الساعات المقبلة تجديد عقد عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق بعد أن عقد معه محمود الخطيب رئيس النادي جلسة خاصة، بينما أرجأ أحمد فتحي ظهير أيمن الأحمر ملف التجديد.
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