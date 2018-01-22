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رياضة
التعادل الإيجابي يسيطر على انطلاقة اﻷسبوع العشرين للدوري
الإثنين 22 يناير 2018 07:41 م
التعادل يسطير
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التعادل يسطير
علي المصري
فرض التعادل اﻹيجابي بهدف لكل فريق، كلمته علي افتتاحية الجولة العشرون للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فخطف المقاولون العرب تعادلا مستحقا من مضيفه الاتحاد السكندري، فيما سقط اﻹسماعيلي مجددا علي ملعبه بتعادله مع اﻷسيوطي سبورت.
وعلى استاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، تعادل فريق الاتحاد السكندري مع ضيفه المقاولون العرب، بهدف لكل منهما، تقدم لزعيم الثغر، أحمد موسى "كابوريا" في الدقيقة 42، من تسديدة قوية، قبل أن يتعادل لذئاب ابجيل، أحمد علي كامل في الدقيقة 71، من ضربة مزدوجة خلفية رائعة.
ورفع الاتحاد السكندري رصيده بهذا التعادل، إلى 21 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، كما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 29 نقطة في المركز السابع.
وفي ستاد اﻹسماعيلية، واصل الإسماعيلي مسلسل نزيف النقاط وسقط في فخ التعادل مع ضيفه الأسيوطي سبورت بهدف لكل منهما، ليرفع الدراويش رصيدهم إلى 42 نقطة في المركز الثاني وارتفع رصيد الأسيوطي إلى 24 نقطة في المركز العاشر.
تقدم للأسيوطي محمد رزق من ضربة جزاء في الدقيقة 40، وتعادل الإسماعيلي بضربة جزاء أيضا، سجلها حسني عبد ربه في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.
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