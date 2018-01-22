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سيـــاســة
إحباط عملية تهريب مخدرات عند الحدود المصرية الإسرائيلية
الإثنين 22 يناير 2018 07:21 م
مخدرات
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مخدرات
عادل عبد الجواد
أفاد موقع "هامكور" الإسرائيلي أن قوات الأمن الإسرائيلية أحبطت عملية ضخمة لتهريب المخدرات عند الحدود مع مصر، أدت إلى مقتل إسرائيلي كان في مكان عملية التهريب
وتضمنت العملية اشتباك عنيف بالنيران بين قوات خاصة تابعة لحرس الحدود الإسرائيلي ونحو 30 مهرب مخدرات تزعم القوات الإسرائيلية بأنهم مصريين.
وجاء في بيان الشرطة الإسرائيلية أن قوات خاصة تابعة لحرس الحدود وصلت إلى نقطة الحدود في أعقاب معلومات استخباراتية وردت إليها وقامت بإحباط العلمية، وقامت كذلك عناصر تابعة للشرطة المصرية بإطلاق النار نحو المهربين من الجانب المصري، حسبما ذكر الموقع.
وعلق المحلل العسكري الإسرائيلي، تال ليف رام، على الحادثة كاتبا "رغم تصنيف الحادثة على أنها جنائية، إلا أنها تثير القلق لأن الصور تظهر وصول 30 بدويا إلى الحدود الإسرائيلية. تخيلوا لو جاء هؤلاء لتنفيذ عملية أمنية، لكان الجيش شغل طائرات من دون طيار ودبابات".
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