أصحاب الصيدليات تطالب الدولة باستيراد الخامات الدوائية

الدواء

معتز محمود



طالبت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الاسكندرية، أن تقوم الدولة ممثلة في الشركات التابعة لها باستيراد الخامات الدوائية من الخارج والأدوية الاستراتيجية، حتى لا تكون أداة فى يد القطاع الخاص لاستغلال المرضى أو زيادة أسعارها .



وقال الدكتور سمير صديق رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الاسكندرية، أن الخامات الدوائية هى سلع استراتيجية لا يجب أن احتكارها، لافتا إلى ضرورة قيام الدولة باستيرادها من الخارج.



وأضاف خلال اجتماع للشعبة لمناقشة أزمة الدواء و ارتفاع أسعاره مع عدد من أعضاء مجلس الشعب، أن قيام الدولة بهذا الدور سيعمل على منع التلاعب فى الأدوية التى يتم استيرادها من الخارج والتى قد تقدم بها فواتير مبالغ فيها.



وتابع أنه من الضرورى الزام الشركات المرخص لها باستمرار انتاح نوعيات الادوية المرخص لها بانتاجها دون توقف، ولا يكون توقف انتاجها اختياريا لها .



وألمح " صديق " إلى أنه كان من الضروري تفعيل نظام التأمين الصحى على كافة المواطنين قبل تحريك أسعار الأدوية للحد من تأثير تلك الزيادة على المواطنين.



من جانبه قال هيثم الحريرى عضو مجلس النواب بالثغر، أن قانون التأمين الصحى سيتم تفعيلة على كل المحافظات خلال 15 عام بعد أقراره، لذلك يجب النظر إلى ملف الدواء وأسعاره بشكل منفصل عن قانون التأمين الصحى الجديد.



وأضاف أن محافظة الإسكندرية على سبيل المثال ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحى بعد نحو 9 سنوات من اقرار القانون، لافتاً إلى أن جميع المواطنين سيتحملون تكلفة تمويل المشروع منذ تاريخ إقراره فى صورة رسوم يتم فرضها على بعض مواد البناء وتراخيص السيارات وغيرها من الرسوم.



وأعتبر " الحريرى" أن الدولة ليس لديها إرادة لحل مشكلة الأدوية بشكل علمى، لافتا إلى أنها تمتلك نحو 11 شركة أدوية يمكن استغلالها كذراع اقتصادى فى هذا القطاع، خاصة ان نصيبها فى السوق المحلى لا يتخطى ٨٪.



وأشار إلى أن هذه الشركات الحكومية لديها مستحقات لدى وزارة الصحة تصل إلى نحو مليار جنيه، ما دفعها للجوء للبنوك للحصول على قروض للتشغيل ليزيد من مصاريف التكلفة وبالتالي الخاسر التي تلحق بها.



وأضاف عضو مجلس النواب ان وزير الصحة هو المسؤل عن الفوضى التى حدثت فى سوق الدواء بعد ان ترك للشركات اختيار الاصناف التى يتم زيادة سعرها وفقا للارباح التى تحققها، وليس لمصلحة المرضى.



واشار إلى أن سوق الدواء كان يمثل السلعة الوحيدة التى تقوم الدولة بتسعيرها، لافتا الى ان غرفة صناعة الادوية اصبحت اللاعب الرئيسى وتمارس الضغوط فى بعض الاحيان.



وأوضح الحريرى، أن بعض الازمات ظهرت على مدار المرحلة الماضية فى بعض السلع كحليب الاطفال والمحاليل.



من جانبه أشار عدد من الصيادلة خلال الاجتماع إلى أن بعض شركات الأدوية قامت برفع أسعار الأدوية المزمنة فى الزيادات الأخيرة وكان يجب عدم المساس بها، لافيتن الى ان حل مشاكل التسعير والتسويق للأدوية يمكن أن يتم حله عبر إنشاء الهيئة العليا للدواء وأن تتفرغ وزارة الصحة لعلاج المرضى .



بدورة حمل الدكتور يوسف بدير، أمين صندوق نقابة الصيادلة بالإسكندرية، وزير الصحة مسؤلية أشتعال الأزمات المتتالية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه لم يهتم بأدوات الرقابة.



وأضاف بدير أن الوزير أعطى لشركات الأدوية صلاحية تحديد الأصناف التى تطلب زيادتها، ومن جانبها قامت تلك الشركات بتحديد الأصناف المربحة لها .



وأشار إلى أن أزمة المحاليل التى أشتدت منذ أشهر وكان المتسبب فيها قرار إغلاق المصنع الذى ينتج 60% من المحاليل بالأسواق، نتيجة خطأ فى تشغيله، لافتاً إلى أنه كان من الأجدى أن يتم سحب التشغيلة المخالفة من الأسواق بدلا من أغلاق المصنع.



وأكد " بدير " على أن أزمة نقص المحاليل ظهرت مؤخراً لكن بنسبة 50%، مشدداً على ضرورة أن يتم تطبيق القانون على الجميع، لافتاً إلى أن القانون يطبق على صغار الصيادلة وليس المنتجين والمصنعيين.







وطالب بدير بتطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 والخاص بزيادة هامش ربح الصيدلى الخاص الى 25% ، مؤكدا على ان المشكلات الناتجة عن الأدوية المنتهية الصلاحية بدأت تظهر نتيجة عدم تطبيق قواعد التخلص من الدواء بواسطة التفتيش الصيدلى.



من جانبه أكد الدكتور سمير صديق رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الاسكندرية أن مشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية لدى الصيدلي متنوعة، وتبدأ بأن حيازتها لديه وتخزينها رغم عدم بيعها هو أمر مجرم قانوناً .



وأضاف أنه فى حالة رغبة الصيدلي فى التخلص من تلك الأدوية فى القمامة ستقع فى أيدى بعض الجهات غير الرسمية ويعاد تدويرها وفى حال حرقها ستؤدى لأبخرة سامة.



بدورة طالب النائب حسنى حافظ عضو مجلس النواب بتقديم كافة المقترحات إليه لعرضها على وزير الصحة .





