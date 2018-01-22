مايك بنس: الولايات المتحدة لن تتخلى يوما عن أمن إسرائيل

مايك بنس

عادل عبد الجواد



ألقى نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس"، خطابا داخل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتخلى يوما عن أمن إسرائيل.



واستهل رئيس الكنيست، يولي إيدلشتين، الجلسة بكلمة رحب فيها بـ"الصديق الحقيقي لإسرائيل" كما وصفه، معربا عن شكره لدعم بنس قرار الرئيس الأمريكي، نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وفقا لما ذكره موقع "المصدر" الإسرائيلي.



وأوضح "بينس" في خطابه مضي الإدارة الأمريكية بتنفيذ قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس قبل نهاية العام المقبل، مدافعا عن قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالدقس عاصمة لإسرائيل، ومطالبا الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات، مشددا على أن السلام سيأتي عن طريق الحوار.



أما رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فوصف في خطابه قرار ترامب بالتاريخي، قائلا: إن هذا القرار مثله مثل وعد بلفور الذي وقع قبل 100 عام.



وشهد خطاب "بنس" في البرلمان الإسرائيلي مشادات كلامية بين حراس الكنيست ونواب العرب، بعد أن أقدموا على رفع لافتات "القدس عاصمة فلسطين" في البرلمان.