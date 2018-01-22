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بورصة وشركات
مصر الجديدة تقيم مشروعًا سكنيا شراكة مع التشييد للتطوير بالعبور
الإثنين 22 يناير 2018 06:44 م
الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
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الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
- قيمة أرض المشروع وإرتفاع تكاليف التمويل وراء انخفاض أرباح النصف الثاني من 2017
أحمد علي
تخطط شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لاستكمال خطة توسعاتها من خلال إضافة مشروع جديد لسلسلة مشاريعها، إذ تعتزم إنشاء مشروع سكني جديد بمدينة العبور، بتكلفة استثمارية مبدئية تصل إلى 250 مليون جنيه بخلاف ثمن الأرض.
وقال الدكتور وائل يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشئون المالية بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن شركته تعمل على إنهاء الدراسات الفنية والمالية للمشروع السكني "الكبير"، على حد وصفه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال" أن التكلفة الاستثمارية للمشروع الذي سيقام على مساحة 55 ألف متر بمدينة العبور ستصل إلى 250 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع سيكون به جزء إداري.
يُذكر أن "مصر الجديدة للإسكان" دخلت في شراكة مع شركة "التشييد للتطوير العقاري" من أجل إنشاء مشروع عقاري بمدينة العبور، إذ قاما بشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 55 ألف متر بتكلفة تصل لـ 248 مليون جنيه، منها 63 مليون جنيه حصة "مصر الجديدة" بنسبة 25% من الأرض.
وعلى صعيد نتائج الأعمال، أرجع نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشئون المالية بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، انخفاض صافي ربح الشركة خلال النصف الثاني من 2017، الى عدة عوامل أبرزها طريقة إثبات الإيراد المحاسبي، وارتفاع تكاليف التمويل، وسداد قيمة أرض مدينة العبور.
وأضاف يوسف، أن عدم إثبات إيرادات مشروع الشركة المشترك مع "سوديك" أثر في ظهور بند "الأرباح" منخفضًا مقارنة بالنصف الثاني من 2016، متوقعًا أن يسجل الربع الثالث من العام المالي 2017/2018 ارتفاعًا في صافي الربح بسبب تسجيل إيرادات مشروع سوديك".
وأعلنت شركة "مصر الجديدة" و"سوديك" عن تسجيل حجوزات بالمرحلة الأولى لمشروعهم المشترك بقيمة قدرت بـ 1.8 مليار جنيه.
وكانت "مصر الجديدة" و"سوديك" قد وقعتا فى مارس 2016 عقدًا مشتركًا لتطوير مشروع عمرانى متكامل على مساحة 655 فدانًا فى مدينة هليوبوليس الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.
وتستهدف "مصر الجديدة" الحصول على 9 مليارات جنيه من إيرادات المشروع الإجمالية المستهدفة والبالغة 30 مليار جنيه، موضحًا أن حصة "مصر الجديدة" من المشروع تبلغ 30% والنسبة المتبقية لصالح "سوديك" بـ70%.
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