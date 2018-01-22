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سيـــاســة
شكري والجبير يبحثان تعزيز استثمارات المملكة بمصر
الإثنين 22 يناير 2018 06:43 م
شكري والجبير
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شكري والجبير
سمر السيد
التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره السعودي عادل الجبير، اليوم الاثنين، في الرياض على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي بأن الوزيرين بحثا خلال اللقاء مجمل العلاقات الثنائية ومسار التعاون بين البلدين، بالتركيز على العلاقات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى السعي نحو تعزيز استثمارات المملكة في مصر.
واتفقا على استمرار التنسيق من أجل تعزيز العلاقات ودفعها إلى الأمام تنفيذاً لتوجيهات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف أبو زيد أن الوزيرين تشاورا ايضا بشأن آخر المستجدات الإقليمية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من الملفات، بما فيها تطورات الوضع في سوريا واليمن وجهود مكافحة الإرهاب، متفقين على مواصلة التشاور والتنسيق حول مجمل الأوضاع في المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي وتعضيد التضامن في مواجهة التحديات المختلفة سواء من داخل الإقليم أو خارجه.
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