مصر للطيران: حظر أمريكا استقبال الشحنات المصرية مطبق منذ عامين

الطائرة

هاجر عمران:



استنكر مصدر من شركة مصر للطيران نشر أخبارا عن حظر الولايات المتحدة الأمريكية استقبال الشحنات المصرية من مطار القاهرة الجوى، مؤكدا لـ"المال" أن القرار مطبق منذ نحو عامين بعد سقوط الطائرة الروسية متروجيت بسيناء نهاية أكتوبر 2015.



وأوضح أن أستراليا وكندا اتخذتا أيضا قرارات شبيهة حينها وهى سارية حتى اللحظة ولم يطرأ عليها أى تغيير، فى حين أن نقل البضائع إلى روسيا يسير بشكل جيد منذ استئنافه فى نوفمبر الماضى.



وتابع: لا أعلم لماذا يتم بث هذه النوعية من الأخبار فى التوقيت الحالى، خاصة مع وجود وفد روسى فى مطار القاهرة اليوم استعدادا لاستئناف الرحلات.



وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت أنباء اليوم على لسان مصادر بمطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران عن حظر السلطات الأمريكية نقل جميع الشحنات من المطار إلى الولايات المتحدة باستثناء حقائب الركاب لعدم ثقتها في الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة.