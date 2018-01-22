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سيـــاســة
شكري يبحث مع وزير خارجية الأردن التطورات الإقليمية
الإثنين 22 يناير 2018 05:37 م
سامح شكري والصفدي
أخر الأخبار
سامح شكري والصفدي
سمر السيد
التقي وزير الخارجية، سامح شكري مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن المنعقد بالرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، في بيان أن الوزيرين بحثا خلال الاجتماع العلاقات الثنائية وأبرز التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المرتبطة بدعم القضية الفلسطينية وجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، والعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفِي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين حرصا علي تبادل الرؤي والتشاور علي ضوء زيارة وزير خارجية الاردن الأخيرة إلى واشنطن ، والجولة الحالية لنائب الرئيس الأمريكي في المنطقة، كما نسقا فيما بينهما بشأن الاجتماع القادم لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية يوم الأول من فبراير المقبل.
وأشار أبو زيد إلى أن الوزيرين حرصا على متابعة مسار التعاون الثنائي بين البلدين، إذ أكدا على الأهمية التي توليها حكومتا مصر والأردن لتعزيز آفاق التعاون، تنفيذاً لتوجيهات القيادتين السياسيتين.
كما أكدا على الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق فيما يتعلق بمجمل الأوضاع في المنطقة، والتي تحتم على الدول العربية المزيد من تنسيق المواقف والتشاور حفاظاً على الأمن القومي العربي والتضامن في مواجهة التحديات المختلف
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