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نقل وملاحة
رويترز: أمريكا تحظر نقل الشحنات من مطار القاهرة
الإثنين 22 يناير 2018 05:32 م
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قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران يوم الاثنين إن السلطات الأمريكية حظرت نقل جميع الشحنات من المطار إلى الولايات المتحدة باستثناء حقائب الركاب، وفق رويترز.
وأضافت المصادر أن السلطات الأمريكية اتخذت القرار لعدم ثقتها في الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة.
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