وزراء خارجية الدول المقاطعة مع قطر تنتقد ممارسات الدوحة

اجتماع للرباعية المناهضة لقطر

سمر السيد



عقد وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين اجتماعاً تشاورياً اليوم على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض.



وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى ، إن وزراء الخارجية استعرضوا خلال الاجتماع الممارسات الاستفزازية الأخيرة لقطر، والتي تستهدف تقويض مصالح الدول الأربع وأمنها القومي، و أكدوا على تضامنهم الكامل مع بعضهم البعض وتمسكهم بالمطالب الثلاثة عشر التي تم طرحها من قبل على الجانب القطري لضمان إقامة علاقة طبيعية معه.



كما أوضح أبو زيد، أن الوزراء الأربعة ناقشوا أيضاً عدداً من القضايا المرتبطة بالأمن القومي العربي.



وأكدوا على تكاتفهم في مواجهة محاولات التدخل في شئون الدول العربية من خارج الإقليم العربي، أو التواجد في المنطقة بشكل يهدد مصالح أي من الدول الأربع، و استمرار تضامنهم وتنسيق مواقفهم حمايةً للأمن القومي العربي في مواجهة التهديدات والمخاطر المتزايدة.

