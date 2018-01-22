صدام الزمالك والمصرى أقوى لقاءات الجولة 20 للدورى

صدام الزمالك والمصرى



على المصرى:



انطلقت منذ قليل، لقاءات الأسبوع العشرون للدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وتقام على 4 أيام، ويبقى لقاء الزمالك مع المصرى، هو أقوى لقاءات تلك المرحلة، نظرا للحساسية الشديدة بين مسئولى القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور، مع حسام حسن وتؤامه إبراهيم، المدير الفنى ومدير الكرة بالفريق البورسعيدى.



وتقام حاليا مباراة الاتحاد السكندرى مع المقاولون العرب، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فيما يلعب الإسماعيلي صاحب المركز الثاني مع ضيفه الأسيوطي سبورت، على ستاد الإسماعيلية فى الخامسة مساءا.



وتلعب غدا الثلاثاء، مباراة واحدة تجمع بين النصر وسموحة، فى السابعة والنصف مساءا، على ستاد القاهرة الدولي، فيما تقام يوم الأربعاء ثلاث مباريات، حيث سيلتقي وادي دجلة مع طنطا، فى الثانية والنصف مساءا، على ستاد بتروسبورت، وطلائع الجيش مع الداخلية، فى الخامسة مساءا، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، وبتروجيت مع إنبي فى التوقيت ذاته، على ستاد السويس الجديد.



فيما تترقب جماهير الزمالك والمصري، مواجهة قوية فى الثامنة مساءا، ستجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة 20 من المسابقة، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فى مواجهة خاصة بين الفريقين الطامحين للانفراد بالمركز الثالث، بخلاف الأزمات المتلاحقة بين مسئولى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مع حسام حسن وتؤامه إبراهيم، المدير الفنى ومدير الكرة بالفريق البورسعيدى.



وتختتم الجولة العشرون من الدورى الممتاز، يوم الخميس بمواجهتين، الأولى تجمع بين الرجاء والأهلى، على ستاد الإسكندرية، فى الثانية والنصف عصرا، وتجمع الثانية مصر للمقاصة مع الإنتاج الحربي، فى الخامسة مساءا، على ستاد القاهرة الدولى.