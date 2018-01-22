توقعات بسقوط أمطار على الإسكندرية والوجه البحرى

مرسى مطروح 98

مها يونس:



يتوقع مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر، أن تتعرض محافظة الإسكندرية لسقوط أمطار خفيفة من اليوم الإثنين، وعلى مدى ثلاثة أيام، مشيرا إلى أنها قد تصل إلى ٥ مم على السواحل الشمالية.



و حسب نماذج التنبؤ،اليوم الإثنين، فإن الأمطار تمتد إلى محافظات الوجه البحرى اليوم وغدا، و من المتوقع بعد غد الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى ١٥ مم على السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها كلما اتجهنا شرقا، لتصل إلى ٧ مم على الإسكندرية ومحافظات الوجه البحرى ، بينما تصل إلى ٣ مم على القاهرة.



