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توقعات بسقوط أمطار على الإسكندرية والوجه البحرى
الإثنين 22 يناير 2018 03:00 م
أمطار غزيرة 889
أخر الأخبار
مرسى مطروح 98
مها يونس:
يتوقع مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر، أن تتعرض محافظة الإسكندرية لسقوط أمطار خفيفة من اليوم الإثنين، وعلى مدى ثلاثة أيام، مشيرا إلى أنها قد تصل إلى ٥ مم على السواحل الشمالية.
و حسب نماذج التنبؤ،اليوم الإثنين، فإن الأمطار تمتد إلى محافظات الوجه البحرى اليوم وغدا، و من المتوقع بعد غد الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى ١٥ مم على السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها كلما اتجهنا شرقا، لتصل إلى ٧ مم على الإسكندرية ومحافظات الوجه البحرى ، بينما تصل إلى ٣ مم على القاهرة.
الإسكندرية
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