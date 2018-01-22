جامعة القاهرة تنظم دورات تدريبية لمناهضة التحرش

جامعة القاهرة 33

المال - خاص



تنظم وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، دورات تدريبية للطالبات للدفاع عن النفس ضد التحرش بالتعاون مع اتحاد الشرطة الرياضي، وذلك بمشاركة الدكتورة غادة على نائب مدير وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة.



وبدأت أولى دورات تدريب الطالبات على أساليب الدفاع عن النفس ضد التحرش بمقر اتحاد الشرطة الرياضى باشراف نخبة من ضابطات وزارة الداخلية، والخبير الرياضى ليم مان سو.



وقالت الدكتورة غادة على إن الدورة الواحدة تضم 20 طالبة ومدة كل دورة ثلاثة أيام، مشيرة إلى أنها تتم فى إطار التعاون القائم بين جامعة القاهرة واتحاد الشرطة الرياضى فى المجالات الرياضية.



يذكر أن وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة شاركت فى نهاية العام الماضى فى الحملة العالمية برعاية الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بمجموعة من الفعاليات والأنشطة للتوعية بمكافحة العنف ضد المرأة، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تحت شعار: " شباب جامعة القاهرة فى مواجهة العنف ضد المرأة ".



واختارت الوحدة رسالة لها، تستهدف شباب الجامعة بنشر المعرفة بينهم حول المساواة وتعزيز الوقاية والحماية للمرأة من العنف والتوعية بأن التعليم الجامعى آمن للجميع من خلال مجموعة من الأنشطة التى يشارك فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملون.