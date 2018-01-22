مصر تتسلم دعوة من روسيا لحضور مؤتمر سوتشي حول سوريا

سمر السيد:



قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن مصر تسلمت دعوة رسمية من الجانب الروسي لحضور مؤتمر سوتشى حول سوريا المقرر عقده في روسيا نهاية الشهر الجاري.





وأضاف أبو زيد، فى بيان اليوم الإثنين، أن الجانب الروسي سلم الدعوة للخارجية المصرية لحضور المؤتمر الذي ستحضره القوى الوطنية السورية لبحث آلية التوصل لحل سياسي لنزع فتيل الأزمة في البلاد.





وأكد المتحدث باسم الخارجية استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ويلبي طموحات الشعب السوري الذي كان ولازال يعاني من ويلات الاقتتال والدمار.





وأشار إلى دعم مصر للمفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا وأهمها القرار 2254، مع الترحيب بأية مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتي لتعزيز هذا الإطار.



