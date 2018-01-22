471.5 مليون دولار عائدات قناة السويس ديسمبر الماضى

حركة الملاحة بقناة السويس

نادية صابر



سجلت قناة السويس، عائدات خلال ديسمبر الماضي بلغت 471.5 مليون دولار بزيادة بلغت 1.9%، مقارنة بنوفمبر الذي سجل عائدات 462.7 مليون دولار حسبما أكد موقع مجلس الوزارء اليوم.



كما شهد ديسمبر زيادة بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الشهر عام 2016، والذي سجل عائدات بلغت 414.8 مليون دولار.

















